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Leonel Ximenes

Padre Anderson Gomes terá 5 missas de despedida da Praia da Costa

A primeira será celebrada nas areias da praia; a última, no dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida

Públicado em 

26 set 2023 às 17:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Anderson canta em show em dezembro em Vitória
Padre Anderson canta em show em dezembro em Vitória Crédito: Facebook do pe. Anderson Gomes
O padre Anderson Gomes terá cinco missas de despedida da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, comandada por ele há 10 anos. O pároco foi transferido pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, para ser o reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica.
A primeira missa será realizada no dia 8 de outubro (domingo), às 19h, em frente à Canal Imóveis, nas areias da Praia da Costa. A segunda será dois dias depois, dia 10, na comunidade de Santo Antônio, às 19h.

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No dia 11 de outubro, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, serão realizadas duas missas de despedida do sacerdote. A primeira, ao meio-dia, na igreja do Perpétuo Socorro, sede da paróquia. Às 19h30, a celebração eucarística ocorre na comunidade Santa Luzia.
A última e mais solene missa de despedida do padre Anderson será celebrada no dia da padroeira do Brasil, 12 de outubro (quinta-feira), às 7h, na igreja Perpétuo Socorro.
“Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, vamos nos reunir para agradecer as Graças de Deus por tudo que vivemos nesses 10 anos”, escreveu o sacerdote em suas redes sociais.
O substituto do padre Anderson na Praia da Costa será o padre Hadeleon de Oliveira Santana, transferido da Paróquia Virgem Maria, em Itacibá, Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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