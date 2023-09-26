Padre Anderson Gomes terá 5 missas de despedida da Praia da Costa

Padre Anderson canta em show em dezembro em Vitória Crédito: Facebook do pe. Anderson Gomes

A primeira missa será realizada no dia 8 de outubro (domingo), às 19h, em frente à Canal Imóveis, nas areias da Praia da Costa. A segunda será dois dias depois, dia 10, na comunidade de Santo Antônio, às 19h.

No dia 11 de outubro, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, serão realizadas duas missas de despedida do sacerdote. A primeira, ao meio-dia, na igreja do Perpétuo Socorro, sede da paróquia. Às 19h30, a celebração eucarística ocorre na comunidade Santa Luzia.

A última e mais solene missa de despedida do padre Anderson será celebrada no dia da padroeira do Brasil, 12 de outubro (quinta-feira), às 7h, na igreja Perpétuo Socorro.

“Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, vamos nos reunir para agradecer as Graças de Deus por tudo que vivemos nesses 10 anos”, escreveu o sacerdote em suas redes sociais.