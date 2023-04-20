Leonel Ximenes

Show de Roberto Carlos: comeu-se muito (bolo), bebeu-se pouco (álcool)

Veja os bastidores do espetáculo de aniversário de 82 anos do Rei em Cachoeiro

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 12:37

Públicado em 

20 abr 2023 às 12:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Roberto Carlos experimenta o bolo do seu aniversário durante show em Cachoeiro
Roberto Carlos experimenta o bolo do seu aniversário durante show em Cachoeiro Crédito: Reprodução de vídeo
Foram muitas emoções, muita tietagem (inclusive de políticos), muitas fatias de bolo e pouco consumo de álcool. Em resumo, o show de Roberto Carlos em Cachoeiro foi muito parecido com as demais apresentações do Rei pelo país afora, embora aqui tenha um sabor especial por ter sido a festa de aniversário de 82 anos na terra natal dele.

ANSIEDADE

Às 17h desta quarta-feira (19h) já havia gente esperando pelo espetáculo no portão de entrada do Parque de Exposições de Cachoeiro, quase duas horas antes do início previsto do show.

COISA DE METRÓPOLE (SECRETA)

Era tanto frenesi que o trânsito da Capital Secreta, que não costuma ser bom, ficou pior ainda. Afinal, era dia de festa para o filho mais ilustre da terra de ilustres.

TAPA NO VISUAL

A cidade estava em ebulição. Faculdades cancelaram provas, era praticamente feriado para que ninguém perdesse a festa. Salões de beleza lotados e as cachoeirenses não economizaram: muitas apareceram no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa de paetês.

SÓ COM BINÓCULO

O Parque de Exposições escolhido para o show (e não mais o estádio do Estrela) apresentou excelente estrutura, em especial o organizado estacionamento. Mas os fãs que ficaram nas arquibancadas ao fundo não conseguiram ver direito o espetáculo, a não ser pelo telão. Fica a dica.

ANTES DE SER DEVORADO

O bolo de aniversário chegou cedo ao Parque de Exposições, por volta das 16h30. Bonitinho, preservado, sem amassadinhos, do jeito que o Rei exige, como mostrou a coluna em reportagem publicada no último domingo.

LEI SECA

Leitor da coluna, que é chegado ao ramo (é servido?), ficou impressionado com a plateia, que bebeu pouco: “Quase ninguém com copo na mão”, conta, meio espantado.
Roberto Carlos conseguiu mais uma vez levar a plateia ao delírio em Cachoeiro
Roberto Carlos conseguiu mais uma vez levar a plateia ao delírio em Cachoeiro Crédito: Divulgação

CALORIAS, CALORES

Pouca bebida, muito bolo. O cantor, bem descontraído, além de bebericar um espumante, comeu pelo menos quatro fatias. O número pode variar porque Roberto Carlos ia andando pelo palco comendo bolo, andando e comendo, comendo e andando…

DONA DEIA, A FERA

“Aqui em Cachoeiro se fazem os melhores bolos”, elogiou. Em seguida, agradeceu à dona Deia, a boleira nº 1 de Cachoeiro que fez a guloseima para ele.

QUEM É REI...

Galanteador, ele ofereceu as tradicionais flores e pedaços de bolo às suas fãs que se acotovelavam à beira do palco com aqueles gritinhos e suspiros que sempre marcam o show do Rei.

CALMA, SENHORAS...

Um espetáculo à parte foi a disputa das mulheres pelas famosas rosas do cantor. De todas as idades (muitas senhorinhas inclusive), elas se empurravam e disputavam quase a tapa uma rosa. Tudo isso no famoso calor de Cachoeiro.

A FÃ QUE VEIO DE LONGE

Na plateia havia uma mulher de 70 anos, muito emocionada, com Síndrome de Down. Ela veio de Carangola, Minas Gerais, e estava acompanhada de uma sobrinha e de um médico, que a assistia para que a senhorinha não passasse mal.

EI, ESTOU AQUI!

Onde tem multidão, tem o povo da política aproveitando. Foram vistos no show o deputado federal Evair de Melo, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, os deputados estaduais Alan Ferreira e Dr. Bruno Resende e até o coronel Ramalho, secretário estadual da Segurança (o homem tem direito a sorrir e brincar um pouco, né, gente?).

É O QUE TEMOS...

Pela plateia, foi visto circulando também um dos inúmeros sósias de Roberto Carlos. Quem não conseguiu um contato muito próximo com o cantor, se contentou com o genérico. Era o que tinha para a noite do Rei.

O REI E O PAPA

O espetáculo teve cerca de duas horas de duração: começou pouco antes das 21h e terminou antes um pouquinho das 23h. No final, feliz, Roberto Carlos foi levado até o hotel. Nesta sexta (20), ele retorna a Vitória onde amanhã (21), à noite, faz show na Praça do Papa.

LIVRO DO REI ESTARÁ À VENDA

O livro ''Roberto Carlos - As canções que você fez para mim'', do capixaba Maciel de Aguiar, será vendido nesta sexta-feira (21), em um estande no local do show na Praça do Papa, segundo o jornalista. O preço: R$ 300. Maciel informa que em Cachoeiro, o livro está sendo vendido em benefício da Santa Casa de Misericórdia local.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

