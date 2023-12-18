Morre frei Enéas, de 87 anos, um dos padres mais populares de Cachoeiro

Frei Enéas nasceu em Muqui e era vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora da Consolação Crédito: Diocese de Cachoeiro

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim , dom Luiz Fernando Lisboa, celebrou na manhã desta segunda-feira (18), na Matriz Nossa Senhora da Consolação, a missa de corpo presente do frei Enéas Berilli, que morreu aos 87 anos de idade, na noite de sábado (16), no Hospital Evangélico da cidade do Sul do Estado.

Natural de Muqui, o frade agostiniano estava internado desde o dia 23 de novembro por causa de uma leucemia e de complicações de saúde decorrentes da idade. O sepultamento dele, que era vigário paroquial na igreja de Nossa Senhora da Consolação, estava previsto para a tarde desta segunda, no Cemitério Municipal, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.

Dom Luiz Fernando Lisboa celebra missa de corpo presente do frei Enéas Crédito: Diocese de Cachoeiro

"Ele viveu 87 anos e 64 anos ele dedicou à vida religiosa. Um homem de muita alegria e esperança. Mesmo doente, nas últimas semanas, sempre nos recebia sorrindo. Frei Enéas combateu o bom combate", afirmou frei Silvestre, pároco da Consolação, que participou da missa exequial com outros padres diocesanos.

RELIGIOSO FOI VÍTIMA DE ASSALTO

Apesar da idade, um fato triste e covarde marcou a trajetória recente do frade agostiniano recoleto. Em 7 de fevereiro de 2020, por volta das 23h30, frei Enéas foi vítima de um assalto no bairro Guandu, em Cachoeiro . O religioso contou que foi abordado por dois homens armados quando chegava de carro ao pátio da sua. O veículo, um Fiat Palio, foi levado pelos bandidos.

“Estacionei e dois rapazes, sem capuz e armados, me abordaram dizendo que era um assalto. Apontaram a arma e pediram para eu ligar o carro de novo, entraram no veículo e saíram sentido ao Centro. Levaram até o controle do portão com eles”, contou o vigário paroquial.