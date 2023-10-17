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Leonel Ximenes

Padre morre aos 57 anos de idade em Cachoeiro

Sacerdote, que estava internado desde o dia 1° de setembro, será sepultado nesta quarta-feira (18) em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 13:00

Públicado em 

17 out 2023 às 13:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Levy era pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu (Muniz Freire)
Padre Levy era pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu (Muniz Freire) Crédito: Diocese de Cachoeiro
O padre Levy Ferreira das Neves, de 57 anos, pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu (Muniz Freire), morreu na manhã desta terça-feira (17), no Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, onde estava internado desde o dia 1º de setembro.
Ele contraiu uma infecção bacteriana do sistema nervoso central, além de ter sofrido Acidente Vascular Encefálico (AVC). Sacerdote diocesano há 28 anos, padre Levy trabalhou em diversas paróquias no Sul do Estado.

MISSAS, VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Nesta terça, às 17h, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro, será celebrada a primeira missa de corpo presente em honra do padre Levy. Às 18h, o corpo dele será trasladado para Piaçu, onde haverá duas missas: a primeira às 20h30 e a segunda, às 23h, celebrada pelo bispo diocesano dom Luiz Fernando Lisboa.
Nesta quarta (18), o corpo do religioso será trasladado para Venda Nova do Imigrante, onde será realizado o velório a partir das 7h. Às 10h, na igreja Matriz São Pedro, na mesma cidade, será celebrada a missa exequial e logo após o sepultamento no cemitério Padre Emílio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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