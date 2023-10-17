Padre morre aos 57 anos de idade em Cachoeiro

O padre Levy Ferreira das Neves, de 57 anos, pároco da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçu (Muniz Freire), morreu na manhã desta terça-feira (17), no Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim
, onde estava internado desde o dia 1º de setembro.
Ele contraiu uma infecção bacteriana do sistema nervoso central, além de ter sofrido Acidente Vascular Encefálico (AVC). Sacerdote diocesano há 28 anos, padre Levy trabalhou em diversas paróquias no Sul do Estado
.
Nesta terça, às 17h, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro, será celebrada a primeira missa de corpo presente em honra do padre Levy. Às 18h, o corpo dele será trasladado para Piaçu, onde haverá duas missas: a primeira às 20h30 e a segunda, às 23h, celebrada pelo bispo diocesano dom Luiz Fernando Lisboa.
Nesta quarta (18), o corpo do religioso será trasladado para Venda Nova do Imigrante
, onde será realizado o velório a partir das 7h. Às 10h, na igreja Matriz São Pedro, na mesma cidade, será celebrada a missa exequial e logo após o sepultamento no cemitério Padre Emílio.