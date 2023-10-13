Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Morre influenciadora bolsonarista de 36 anos

Confirmação da morte da ativista causou grande comoção entre aliados do ex-presidente e políticos de direita nas redes sociais

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 11:38

Públicado em 

13 out 2023 às 11:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Karol Eller era ativista e amiga do ex-presidente Bolsonaro
Karol Eller era ativista e amiga do ex-presidente Bolsonaro Crédito: Redes sociais
Morreu na noite desta quinta-feira (12), na zona sul de São Paulo, Karol Eller, de 36 anos, influenciadora bolsonarista e pessoa muito próxima de aliados do ex-presidente da República, como o senador Magno Malta (PL-ES). A Polícia Civil paulista registrou o caso como suicídio.
Nas suas redes sociais, a ativista escreveu: “Perdi a guerra” e complementou a mensagem com o seu endereço e citou o Corpo de Bombeiros. Finalizou em tom de despedida: “Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aí”.
A confirmação da morte de Karl causou grande comoção entre bolsonaristas e políticos de direita nas redes sociais. O senador Magno Malta chegou a fazer uma live, a bordo de um veículo, quando estava a caminho da Bahia na noite de quinta.
O senador Magno Malta prestou homenagem a Carol Eller nas redes sociais
O senador Magno Malta prestou homenagem a Carol Eller nas redes sociais Crédito: X
“Perdemos Karol Eller. Que notícia triste! Agradecemos à amiga pela vida que ela viveu em prol da Pátria”, disse, em tom emocionado, o senador.
O ex-presidente Bolsonaro postou uma foto da influenciadora no Instagram, em preto e branco. E Michelle Bolsonaro publicou um texto nos Stories: “Que Deus conforte a família e amigos da Karol Eller. Senhor, nos ajude”.
Seguida por quase 700 mil pessoas no Instagram, Karol Eller era lésbica e, recentemente, anunciou que tinha passado pela "cura gay". Ela estava participando de retiros religiosos e disse que havia renunciado à sexualidade. Ela trabalhava no gabinete do deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL).

Veja Também

Morre, aos 90 anos, o empresário capixaba Hélcio Rezende Dias

Morre o ex-presidente da Associação dos Bancos no ES

Morre, aos 85 anos, um dos comerciantes mais antigos de Vitória

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro magno malta Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados