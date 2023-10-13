Morre influenciadora bolsonarista de 36 anos

Morreu na noite desta quinta-feira (12), na zona sul de São Paulo, Karol Eller, de 36 anos, influenciadora bolsonarista e pessoa muito próxima de aliados do ex-presidente da República
, como o senador Magno Malta (PL-ES). A Polícia Civil paulista registrou o caso como suicídio.
Nas suas redes sociais, a ativista escreveu: “Perdi a guerra” e complementou a mensagem com o seu endereço e citou o Corpo de Bombeiros. Finalizou em tom de despedida: “Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aí”.
A confirmação da morte de Karl causou grande comoção entre bolsonaristas e políticos de direita nas redes sociais. O senador Magno Malta
chegou a fazer uma live, a bordo de um veículo, quando estava a caminho da Bahia na noite de quinta.
“Perdemos Karol Eller. Que notícia triste! Agradecemos à amiga pela vida que ela viveu em prol da Pátria”, disse, em tom emocionado, o senador.
O ex-presidente Bolsonaro postou uma foto da influenciadora no Instagram, em preto e branco. E Michelle Bolsonaro
publicou um texto nos Stories: “Que Deus conforte a família e amigos da Karol Eller. Senhor, nos ajude”.
Seguida por quase 700 mil pessoas no Instagram, Karol Eller era lésbica e, recentemente, anunciou que tinha passado pela "cura gay". Ela estava participando de retiros religiosos e disse que havia renunciado à sexualidade. Ela trabalhava no gabinete do deputado estadual paulista Paulo Mansur (PL).