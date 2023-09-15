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Leonel Ximenes

Morre, aos 90 anos, o empresário capixaba Hélcio Rezende Dias

Ex-presidente da Findes e atuante no ramo da panificação, ele estava internado em um hospital particular de Vitória, onde faleceu na noite desta quinta (14)

Públicado em 

15 set 2023 às 02:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Hélcio Rezende Dias teve intensa atividade empresarial no ES
Hélcio Rezende Dias teve intensa atividade empresarial no ES Crédito: Findes
Empresário do ramo da panificação e ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Hélcio Rezende Dias, de 90 anos, morreu na noite desta quinta-feira (14), por volta das 21h30, em um hospital particular de Vitória. Segundo a coluna apurou na madrugada desta sexta (15), o empresário estava internado havia cerca de 20 dias e teve complicações cardíacas, pulmonares e renais.
O velório (11h) e o sepultamento (16h) vão ocorrer no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. O governador Renato Casagrande decretou na manhã desta sexta-feira (15) luto oficial no Estado por três dias pelo falecimento do empresário, que deixa deixa quatro filhos.
Tuíte de pesar de Casagrande pela morte de Hélcio Rezende
Tuíte de pesar de Casagrande pela morte de Hélcio Rezende Dias Crédito: Reprodução do Twitter
Hélcio Rezende Dias nasceu em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, em 1º de novembro de 1932. Era formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas foi a panificação a sua grande vocação e paixão.

VIDA EMPRESARIAL COMEÇOU EM VILA VELHA

Abriu a primeira padaria em 1954, a Atlântica, em Vila Velha. Entre outros negócios, foi dono do Restaurante Atlântica, na Praia da Costa, e da Sorveteria Atlântica, empreendimentos que marcaram época na cidade. Foi proprietário também do Hotel Hostess na Praia da Costa e em Guarapari.
Nota de pesar da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL) pela morte do empresário Hélcio Rezende Dias
Nota de pesar da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL) pela morte do empresário Hélcio Rezende Dias Crédito: Divulgação
“Aquela padaria foi o carro-chefe que alavancou todos os negócios que nós fizemos ao longo do tempo”, afirmou uma vez o empresário, em um evento cultural na Findes, sobre a unidade pioneira aberta em 1954.
“Ele foi sempre um grande exemplo de associativismo, e continuava indo às reuniões, participando, dando opinião, e tudo isso aos 90 anos de idade”, elogia o empresário Lucas Izoton, também ex-presidente da Findes. Hélcio Rezende comandou a entidade representativa da indústria capixaba por dois mandatos, entre 1983 e 1989.
Nota de pesar da Assevila
Nota de pesar da Assevila pela morte do empresário Crédito: Diivulgação
Em nota assinada pela presidente, Cris Samorini, a Findes expressou pesar pela morte do seu ex-presidente. "A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário e presidente emérito da Findes, Hélcio Rezende Dias. Aliás, mais do que isso, manifesta profunda admiração por toda a sua trajetória e contribuições ao longo da vida em prol da indústria e do crescimento Estado. Hélcio foi presidente da Federação por dois mandados, de 1983 a 1989. Nesse período, teve papel decisivo no desenvolvimento industrial capixaba, na expansão da presença física da Findes e suas entidades pelo Espírito Santo e, especialmente, foi uma referência para o fortalecimento do associativismo."
A Assevila, a Associação dos Empresários de Vila Velha, e a CDL,  Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, também divulgaram nota de pesar em homenagem ao empresário que morreu nesta quinta-feira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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