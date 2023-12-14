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Leonel Ximenes

Quanto padre Anderson e cantora gospel vão receber em festa de Cariacica?

Artistas católico e evangélica se apresentarão na inauguração da Nova Orla do município

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

14 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O show do Padre Anderson vai ser realizado às 18 horas do dia 20 de abril, no Instagram da TV Gazeta
O show do Padre Anderson será no dia 27 de dezembro Crédito: Divulgação/Quartel Design
Um dos acontecimentos mais esperados do ano, a inauguração da orla de Cariacica, no dia 27 de dezembro, terá como grande atração, na parte cultural, shows do padre Anderson Gomes e da cantora gospel Bruna Olly. E quanto cada um desses artistas vai receber da prefeitura? O Diário Oficial do Município de Cariacica tem a resposta.
Padre Anderson, que recentemente deixou a Praia da Costa e assumiu a Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, foi contratado por um cachê de R$ 65 mil. A cantora evangélica, por sua vez, vai embolsar mais: R$ 90 mil. As contratações foram efetivadas sem licitação, conforme edital publicado pela prefeitura.
A chamada Nova Orla de Cariacica será inaugurada com queima de fogos, show de drones e atrações musicais. O local está na fase final de obras e contará com três restaurantes com energia solar, passarela suspensa, ciclovia, parque para as crianças, como balanços e escorregadores, academia popular, pista de skate, entre outros equipamentos.
A obra, que custou R$ 34 milhões, é uma parceria da prefeitura com o governo do Estado.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Católicos Evangélicos Governo do ES Prefeitura de Cariacica
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