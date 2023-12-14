Quanto padre Anderson e cantora gospel vão receber em festa de Cariacica?

Um dos acontecimentos mais esperados do ano, a inauguração da orla de Cariacica, no dia 27 de dezembro, terá como grande atração, na parte cultural, shows do padre Anderson Gomes e da cantora gospel Bruna Olly. E quanto cada um desses artistas vai receber da prefeitura? O Diário Oficial do Município de Cariacica tem a resposta.
A chamada Nova Orla de Cariacica
será inaugurada com queima de fogos, show de drones e atrações musicais. O local está na fase final de obras e contará com três restaurantes com energia solar, passarela suspensa, ciclovia, parque para as crianças, como balanços e escorregadores, academia popular, pista de skate, entre outros equipamentos.
A obra, que custou R$ 34 milhões, é uma parceria da prefeitura com o governo do Estado.