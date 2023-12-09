Orla de Cariacica: avenida será interditada para conclusão de obras

Avenida Vale do Rio Doce, em Cariacica, vai ficar interditada para carros de 11 a 29 de dezembro Crédito: Semcom/ PMC

A via será interditada para recapeamento do asfalto até as 23h59 de 29 de dezembro, no trecho que vai da Polícia Federal até a ponte do Rio Itanguá, nos dois sentidos. Pedestres e ciclistas poderão circular pelo calçadão da orla normalmente.

Os motoristas que vêm de São Torquato pela Cinco Pontes precisarão passar por baixo da Segunda Ponte, na altura do terminal e do Incra, seguir pela Avenida Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage e virar à direita, na Rodovia José Sette. Na altura de Itacibá será necessário contornar o terreno onde o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído, entrar no binário e seguir paralelo à oficina de vagões (Rua Pedro Nolasco), até a ponte do Rio Itanguá e virar à esquerda. Nos locais haverá placas indicativas e agentes para orientar o trânsito.