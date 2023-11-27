Orla de Cariacica: o que falta ficar pronto a um mês da inauguração?

A um mês da data marcada para a inauguração, 27 de dezembro, a Orla de Cariacica já está de cara nova. Com 90% das obras concluídas, de acordo com a prefeitura, quem passa pelo local já consegue ver as novidades dessa nova área de lazer da cidade, que contará com parquinho infantil, ciclovia, restaurante, entre outras melhorias.

Prefeitura de Cariacica anuncia que a inauguração da orla vai contar com voo de drones e queima de fogos de artifício, além de apresentações culturais da Associação das Bandas de Congo do município, da Escola de Samba Boa Vista e shows do padre Anderson e de Bruna Olly.

A nova orla de Cariacica está localizada na região de Porto de Santana e conta com 1,95 quilômetro de extensão, uma faixa de areia de 1,1 km de comprimento com 12 metros (maré vazia) e 8 metros (maré alta) de largura na orla.

O projeto conta com ciclovia, calçadão, parquinho, academia popular, passarela sobre o mar e deques com vista para a Baía de Vitória. Tudo isso já está concluído e instalado no local. Para a reta final, o foco está nos acabamentos da obra, como a instalação de pontos de ônibus e dos locais de hidratação, que serão gratuitos, além da limpeza do local.

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Como está a nova Orla de Cariacica a um mês da inauguração

Durante as obras, orçadas em R$ 33,8 milhões, o projeto sofreu alterações. Inicialmente seriam seis quiosques, que foram adequados para três restaurantes de dois pavimentos, todos com vista panorâmica e alimentação por energia solar. Até o momento, dois restaurantes estão sendo finalizados e outro encontra-se em processo de montagem.

O atracadouro para os pescadores, do projeto original, também foi substituído. Agora, haverá um ponto de amarração e uma rampa para subida e descida de embarcações, bem como escada para a locomoção de pessoas. Segundo o secretário de obras de Cariacica, Weverton Moraes, a mudança foi feita após acordo com os pescadores da região.

Sendo um espaço já bastante frequentado, os moradores estão animados com a reforma da área de lazer. O lojista e pescador Luciano Ribeiro já consegue perceber a diferença do local.

“A orla ficou maravilhosa. Deixou esse espaço muito bonito e diferente. Eu já pesco por diversão aqui há mais de dez anos e acredito que a pesca vai ficar ainda melhor quando a obra terminar”, afirma Luciano.

Já Robson Luiz da Silva, que mora na região, ainda sente falta da possibilidade de entrar no mar sem se preocupar com a qualidade da água. “ A orla está realmente ficando muito bonita, mas ainda falta que as pessoas parem de jogar esgoto no mar. Aí ficaria perfeito!”

Não será permitido que os frequentadores tomem banho na região, enquanto a água não estiver em condições adequadas. Porém, segundo o secretário de Obras de Cariacica, existe um projeto que prevê uma futura adequação ambiental.