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Leonel Ximenes

Paróquia católica vende abadá e forma bloco para o Carnaval no ES

Foliões vão brincar ao som de música católica adaptada ao axé e marchinhas carnavalesca

Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

10 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Bloco Bote Fé arrasta multidão em Marataízes no Carnaval de 2023
Bloco Bote Fé arrasta multidão em Marataízes no Carnaval de 2023 Crédito: Diocese de Cachoeiro
Qualquer problema, tem a Quarta-Feira de Cinzas para remissão dos pecados. Então, católicos ou não, relaxem e curtam o Bloco Bote Fé, que sairá às ruas no dia 13 de fevereiro do ano que vem, na terça-feira de Carnaval, em Marataízes.
Promovido pela Paróquia Santíssima Trindade junto com a Pastoral da Juventude do balneário do Sul do Estado, o bloco, em sua nona edição, é levado tão a sério pelos organizadores que tem até abadá próprio, que por sinal já está à venda por R$ 25 (1º lote, informações pelo telefone (28 99939-4878).

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Os foliões cristãos serão embalados por músicas católicas na Avenida Beira-Mar, em Marataízes. No ano passado, o Bote Fé reuniu milhares de pessoas na orla, incluindo jovens e famílias inteiras.
Criado em 2013, ano em que a Igreja Católica no Brasil se preparava para receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio 2013) com o papa Francisco, o Bloco Bote Fé tinha como objetivo, em seu primeiro ano, reunir a juventude paroquial em preparação à JMJ.
A ideia foi promover um bloco de carnaval para desfilar pela avenida da praia central de Marataízes, embalado por um trio elétrico. Deu certo: o cordão arrastou a multidão ao som de música católica adaptada ao axé e marchinhas carnavalescas.
Com o sucesso da iniciativa, o Bote Fé repetiu a dose no ano seguinte, pulando de 100 abadás confeccionados na estreia, para 300 em 2014 e 500 em 2015. Desde 2016, já são confeccionados mil abadás.
Que todos brinquem em paz. Afinal, alegria é graça de Deus. Viva o carnaval!

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Marataízes Igreja Católica Carnaval no ES
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