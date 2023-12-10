Paróquia católica vende abadá e forma bloco para o Carnaval no ES

Qualquer problema, tem a Quarta-Feira de Cinzas para remissão dos pecados. Então, católicos ou não, relaxem e curtam o Bloco Bote Fé, que sairá às ruas no dia 13 de fevereiro do ano que vem, na terça-feira de Carnaval
, em Marataízes.
Promovido pela Paróquia Santíssima Trindade junto com a Pastoral da Juventude do balneário do Sul do Estado
, o bloco, em sua nona edição, é levado tão a sério pelos organizadores que tem até abadá próprio, que por sinal já está à venda por R$ 25 (1º lote, informações pelo telefone (28 99939-4878).
Os foliões cristãos serão embalados por músicas católicas na Avenida Beira-Mar, em Marataízes
. No ano passado, o Bote Fé reuniu milhares de pessoas na orla, incluindo jovens e famílias inteiras.
Criado em 2013, ano em que a Igreja Católica no Brasil se preparava para receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio 2013) com o papa Francisco, o Bloco Bote Fé tinha como objetivo, em seu primeiro ano, reunir a juventude paroquial em preparação à JMJ.
A ideia foi promover um bloco de carnaval para desfilar pela avenida da praia central de Marataízes, embalado por um trio elétrico. Deu certo: o cordão arrastou a multidão ao som de música católica adaptada ao axé e marchinhas carnavalescas.
Com o sucesso da iniciativa, o Bote Fé repetiu a dose no ano seguinte, pulando de 100 abadás confeccionados na estreia, para 300 em 2014 e 500 em 2015. Desde 2016, já são confeccionados mil abadás.
Que todos brinquem em paz. Afinal, alegria é graça de Deus. Viva o carnaval!