Há quatro dias, rota de aviões em Vitória mudou. E tem um motivo

Avião da Latam em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Como bem disse o Barão de Itararé, “há algo no ar além dos aviões de carreira”. Inclusive nos céus de Vitória, onde desde a última terça-feira (28/11) as aeronaves estão passando por uma nova rota, o que tem deixado muita gente intrigada.

O motivo é simples: está sendo feita a manutenção (programada) da pista mais nova do aeroporto, obrigando os aviões a utilizar a antiga. A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória , adianta que a mudança é temporária.

“A pista nova (02/20) está em manutenção programada para garantir os elevados níveis de segurança e operacionalidade. O trabalho deve durar até o fim do dia de hoje, 01/12. Por isso, o uso da pista 06/24”, diz a nota.

Embora a previsão de retorno à pista nova seja para esta sexta-feira (1º/12), a assessoria da concessionária admitiu à coluna que existe a possibilidade da retomada da rota normal dos aviões acontecer neste sábado (2).

A Zurich informa também que todos os voos do Aeroporto de Vitória nos últimos quatro dias, tanto para operações de pouso quanto para decolagem, foram afetados pela manutenção da pista principal, procedimento que é rotina na gestão de um terminal aeroportuário.