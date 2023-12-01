Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Há quatro dias, rota de aviões em Vitória mudou. E tem um motivo

Mudança afetou todos os voos no aeroporto, e em todas as operações de pouso e decolagem

Públicado em 

01 dez 2023 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
Avião da Latam em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Como bem disse o Barão de Itararé, “há algo no ar além dos aviões de carreira”. Inclusive nos céus de Vitória, onde desde a última terça-feira (28/11) as aeronaves estão passando por uma nova rota, o que tem deixado muita gente intrigada.
O motivo é simples: está sendo feita a manutenção (programada) da pista mais nova do aeroporto, obrigando os aviões a utilizar a antiga. A Zurich Airport Brasil, concessionária do Aeroporto de Vitória, adianta que a mudança é temporária.
“A pista nova (02/20) está em manutenção programada para garantir os elevados níveis de segurança e operacionalidade. O trabalho deve durar até o fim do dia de hoje, 01/12. Por isso, o uso da pista 06/24”, diz a nota.

Veja Também

Aeroporto de Vitória agora tem banheiro bom pra cachorro

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Exclusivo: caminhonetes de luxo são furtadas no estacionamento do Aeroporto de Vitória

Embora a previsão de retorno à pista nova seja para esta sexta-feira (1º/12), a assessoria da concessionária admitiu à coluna que existe a possibilidade da retomada da rota normal dos aviões acontecer neste sábado (2).
A Zurich informa também que todos os voos do Aeroporto de Vitória nos últimos quatro dias, tanto para operações de pouso quanto para decolagem, foram afetados pela manutenção da pista principal, procedimento que é rotina na gestão de um terminal aeroportuário.
“A Zurich Airport Brasil ressalta ainda que o fato do Aeroporto de Vitória ter duas infraestruturas de pista garante ao aeroporto manter-se aberto e operacional, sem impactos nos voos, durante esses períodos”, diz nota da empresa.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Obras Transporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados