Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Atenção, proprietários de Toyota Hilux e SW4 estacionadas no Aeroporto de Vitória
: olhem para baixo! É que provavelmente a roda do seu veículo estará com uma trava de segurança nos pneus.
O recurso está sendo utilizado pela administração do aeroporto, desde o dia 1º de agosto, para dificultar a ação de bandidos que estão furtando a caminhonete e a SUV de luxo na área do estacionamento do terminal.
Como a coluna informou em junho
, pelo menos seis veículos, segundo a Polícia Civil, foram furtados do aeroporto, fato admitido inclusive pela Zurich Airport Brasil, operadora que administra o Aeroporto de Vitória.
Segundo fonte da coluna, no último dia 6, um domingo, nove veículos Toyota Hilux estavam com a trava de segurança nas rodas no pátio do estacionamento.
O dispositivo é instalado à revelia do dono do veículo. Um adesivo é afixado na picape informando ao proprietário como ele deve proceder para destravar a trava antifurto, trabalho sob a responsabilidade da direção do estacionamento do Aeroporto de Vitória. "A trava é emborrachada e não causa nenhum dano ao veículo", informa a Zurich.
A mesma medida de segurança foi adotada no Aeroporto de Confins, nos arredores de Belo Horizonte. O local também é um dos alvos de quadrilhas especializadas em furtos de caminhonetes de luxo, as chamadas “Gangues da Hilux”.