Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

A trava de segurança na roda dianteira e o aviso no vidro da picape Crédito: Foto do leitor

Atenção, proprietários de Toyota Hilux e SW4 estacionadas no Aeroporto de Vitória : olhem para baixo! É que provavelmente a roda do seu veículo estará com uma trava de segurança nos pneus.

O recurso está sendo utilizado pela administração do aeroporto, desde o dia 1º de agosto, para dificultar a ação de bandidos que estão furtando a caminhonete e a SUV de luxo na área do estacionamento do terminal.

Como a coluna informou em junho , pelo menos seis veículos, segundo a Polícia Civil, foram furtados do aeroporto, fato admitido inclusive pela Zurich Airport Brasil, operadora que administra o Aeroporto de Vitória.

Segundo fonte da coluna, no último dia 6, um domingo, nove veículos Toyota Hilux estavam com a trava de segurança nas rodas no pátio do estacionamento.

O dispositivo é instalado à revelia do dono do veículo. Um adesivo é afixado na picape informando ao proprietário como ele deve proceder para destravar a trava antifurto, trabalho sob a responsabilidade da direção do estacionamento do Aeroporto de Vitória. "A trava é emborrachada e não causa nenhum dano ao veículo", informa a Zurich.