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Leonel Ximenes

Contra furtos, Aeroporto de Vitória instala trava em carros de luxo

Dispositivo de segurança colocado nos pneus dos veículos é uma tentativa de impedir a ação de ladrões de caminhonetes e SUVs no estacionamento

Públicado em 

11 ago 2023 às 16:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A trava de segurança na roda dianteira e o aviso no vidro da picape
A trava de segurança na roda dianteira e o aviso no vidro da picape Crédito: Foto do leitor
Atenção, proprietários de Toyota Hilux e SW4 estacionadas no Aeroporto de Vitória: olhem para baixo! É que provavelmente a roda do seu veículo estará com uma trava de segurança nos pneus.
O recurso está sendo utilizado pela administração do aeroporto, desde o dia 1º de agosto, para dificultar a ação de bandidos que estão furtando a caminhonete e a SUV de luxo na área do estacionamento do terminal.
Como a coluna informou em junho, pelo menos seis veículos, segundo a Polícia Civil, foram furtados do aeroporto, fato admitido inclusive pela Zurich Airport Brasil, operadora que administra o Aeroporto de Vitória.
Segundo fonte da coluna, no último dia 6, um domingo, nove veículos Toyota Hilux estavam com a trava de segurança nas rodas no pátio do estacionamento.

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O dispositivo é instalado à revelia do dono do veículo. Um adesivo é afixado na picape informando ao proprietário como ele deve proceder para destravar a trava antifurto, trabalho sob a responsabilidade da direção do estacionamento do Aeroporto de Vitória. "A trava é emborrachada e não causa nenhum dano ao veículo", informa a Zurich.
A mesma medida de segurança foi adotada no Aeroporto de Confins, nos arredores de Belo Horizonte. O local também é um dos alvos de quadrilhas especializadas em furtos de caminhonetes de luxo, as chamadas “Gangues da Hilux”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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aeroporto de vitória Segurança Pública veículos Belo Horizonte (MG)
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