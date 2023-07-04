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Leonel Ximenes

Loja famosa em aeroportos do mundo todo é aberta em Vitória

Empresa comercializa itens de luxo e produtos de marcas globais

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 16:27

Públicado em 

04 jul 2023 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Loja espaço de 350 metros quadrados no setor de embarque do Aeroporto de Vitória
Loja ocupa espaço de 350 metros quadrados no setor de embarque do aeroporto Crédito: Divulgação
A Dufry, loja internacional presente em 200 aeroportos de 63 países e com 50 unidades no Brasil, foi aberta no Aeroporto de Vitória, em um espaço de 350 metros quadrados no setor de embarque.
Os principais itens comercializados pela loja são perfumaria, cosméticos, licores, doces e chocolates, além de acessórios de luxo, representados por marcas reconhecidas globalmente. A Dufry conta também com uma seleção de artigos de moda, eletrônicos, bebidas e mercearia.
O contrato de concessão entre a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, e a Dufry é de 10 anos. O público potencial são os 3 milhões de passageiros que circulam pelo aeroporto capixaba todos os anos.

QUAL DIFERENÇA PARA AS LOJAS DUTY FREE?

Mas qual é a diferença entre Duty Free e Dufry Shopping? As lojas de Duty Free Dufry Brasil estão localizadas em recinto de acesso restrito aos passageiros embarcando ou desembarcando de viagens internacionais. Há uma legislação específica para este tipo de comércio sem impostos, com cotas e tipos de pagamento.
As lojas Dufry Shopping, como a do Aeroporto de Vitória, atendem aos passageiros embarcando e desembarcando de viagens domésticas. As lojas da Dufry Shopping podem estar localizadas em ambiente de acesso restrito aos passageiros ou também disponíveis ao público em geral, em determinados aeroportos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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