Loja famosa em aeroportos do mundo todo é aberta em Vitória

A Dufry, loja internacional presente em 200 aeroportos de 63 países e com 50 unidades no Brasil, foi aberta no Aeroporto de Vitória
, em um espaço de 350 metros quadrados no setor de embarque.
Os principais itens comercializados pela loja são perfumaria, cosméticos, licores, doces e chocolates, além de acessórios de luxo, representados por marcas reconhecidas globalmente. A Dufry conta também com uma seleção de artigos de moda, eletrônicos, bebidas e mercearia.
O contrato de concessão entre a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, e a Dufry é de 10 anos. O público potencial são os 3 milhões de passageiros que circulam pelo aeroporto capixaba todos os anos.
Mas qual é a diferença entre Duty Free e Dufry Shopping? As lojas de Duty Free Dufry Brasil estão localizadas em recinto de acesso restrito aos passageiros embarcando ou desembarcando de viagens internacionais. Há uma legislação específica para este tipo de comércio sem impostos, com cotas e tipos de pagamento.
As lojas Dufry Shopping, como a do Aeroporto de Vitória, atendem aos passageiros embarcando e desembarcando de viagens domésticas. As lojas da Dufry Shopping podem estar localizadas em ambiente de acesso restrito aos passageiros ou também disponíveis ao público em geral, em determinados aeroportos
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