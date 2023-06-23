Exclusivo: caminhonetes de luxo são furtadas no estacionamento do Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória: veículos na mira de bandidos Crédito: Zurich Airport Brasil

Pelo menos seis caminhonetes de luxo da marca Toyota Hilux foram furtadas no estacionamento do Aeroporto de Vitória . A Zurich Airport Brasil, operadora que administra o terminal da capital capixaba, confirma em nota o crime, mas não quis revelar a quantidade de veículos levados e quando aconteceram os furtos.

“A Zurich Airport Brasil confirma que ocorreram os furtos e que foram de um modelo específico de carro, Hilux. A concessionária reforçou o controle e a segurança no estacionamento e está colaborando com as investigações da Polícia, inclusive com a cessão das imagens da ação dos envolvidos”, diz a nota da operadora.

Indagada pela coluna, a assessoria da Polícia Civil também confirma a informação e revela que foram registradas seis queixas de furtos de Hilux ocorridos no estacionamento do aeroporto, mas não informa quando ocorreram.

A PC informou também que um desses veículos foi recuperado fora do Espírito Santo, mas não disse em que Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações correm sob sigilo e uma das hipóteses que estão sendo analisadas é se existe uma quadrilha com ramificação em todo o país agindo em Vitória

Uma fonte que trabalha no aeroporto, entretanto, disse à coluna que nove Hilux teriam sido furtadas desde o início de maio, e havia adiantado também que um desses veículos havia sido recuperado pela polícia, o que acabou se confirmando.

Desde o ano passado a Estapar deixou de administrar o estacionamento do Aeroporto de Vitória, mas, segundo a Zurich, a saída dessa empresa “não tem nenhuma relação com esses roubos”. Desde então, é a própria Zurich Airport Brasil que está fazendo a gestão do espaço.

UMA PICAPE MUITO VISADA PELOS BANDIDOS

E por que a Hilux é um veículo tão visado pelos bandidos? Segundo especialistas, é a picape média mais vendida no mercado brasileiro e também é a preferida dos bandidos para ser roubada ou furtada. A picape da Toyota é usada para contrabando de drogas e armas em países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Além disso, desmanche e clonagem são os principais motivos de roubo da caminhonete.

Casos recentes confirmam essa “preferência”. Somente no mês de abril duas caminhonetes Hilux foram furtadas do estacionamento do Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte

Hilux GR-Sport 4ª geração, que chegou ao Brasil em abril Crédito: Toyota/Divulgação

Em maio, a Polícia Militar mineira prendeu dois homens, de 23 e 36 anos, em um estacionamento no limite entre Vespasiano e Lagoa Santa, perto da capital mineira. Eles estavam em uma Hilux clonada com diversos objetos eletrônicos usados para furtos de carros como o ''chupa-cabra'' — que clona chaves. Eles são suspeitos de pelo menos 11 furtos de Hilux, sendo seis deles no estacionamento de Confins.

Em março, o mesmo modelo de veículo foi furtado do estacionamento do Aeroporto de Goiânia (GO). Em dezembro do ano passado, uma Hilux foi levada pelos bandidos no estacionamento do Aeroporto de Campo Grande (MS).