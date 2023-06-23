Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Exclusivo: caminhonetes de luxo são furtadas no estacionamento do Aeroporto de Vitória

Administradora do terminal e Polícia Civil confirmam os crimes, que estão sendo investigados

Públicado em 

23 jun 2023 às 18:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aeroporto de Vitória: veículos na mira de bandidos
Aeroporto de Vitória: veículos na mira de bandidos Crédito: Zurich Airport Brasil
Pelo menos seis caminhonetes de luxo da marca Toyota Hilux foram furtadas no estacionamento do Aeroporto de Vitória. A Zurich Airport Brasil, operadora que administra o terminal da capital capixaba, confirma em nota o crime, mas não quis revelar a quantidade de veículos levados e quando aconteceram os furtos.
“A Zurich Airport Brasil confirma que ocorreram os furtos e que foram de um modelo específico de carro, Hilux. A concessionária reforçou o controle e a segurança no estacionamento e está colaborando com as investigações da Polícia, inclusive com a cessão das imagens da ação dos envolvidos”, diz a nota da operadora.
Indagada pela coluna, a assessoria da Polícia Civil também confirma a informação e revela que foram registradas seis queixas de furtos de Hilux ocorridos no estacionamento do aeroporto, mas não informa quando ocorreram.
A PC informou também que um desses veículos foi recuperado fora do Espírito Santo, mas não disse em que Estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações correm sob sigilo e uma das hipóteses que estão sendo analisadas é se existe uma quadrilha com ramificação em todo o país agindo em Vitória.

Veja Também

Roubos e furtos de veículos: boas notícias para a maior cidade do ES

25 casos em apenas 60 dias: o bairro do ES que lidera em roubo de veículos

Uma fonte que trabalha no aeroporto, entretanto, disse à coluna que nove Hilux teriam sido furtadas desde o início de maio, e havia adiantado também que um desses veículos havia sido recuperado pela polícia, o que acabou se confirmando.
Desde o ano passado a Estapar deixou de administrar o estacionamento do Aeroporto de Vitória, mas, segundo a Zurich, a saída dessa empresa “não tem nenhuma relação com esses roubos”. Desde então, é a própria Zurich Airport Brasil que está fazendo a gestão do espaço.

UMA PICAPE MUITO VISADA PELOS BANDIDOS

E por que a Hilux é um veículo tão visado pelos bandidos? Segundo especialistas, é a picape média mais vendida no mercado brasileiro e também é a preferida dos bandidos para ser roubada ou furtada. A picape da Toyota é usada para contrabando de drogas e armas em países vizinhos como Paraguai e Bolívia. Além disso, desmanche e clonagem são os principais motivos de roubo da caminhonete.

Veja Também

O que estava no estômago de um preso no ES? Até a polícia se surpreendeu

Associação ameaça processar quem “difamar” policiais militares no ES

Casos recentes confirmam essa “preferência”. Somente no mês de abril duas caminhonetes Hilux foram furtadas do estacionamento do Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Hilux GR-Sport 4ª geração
Hilux GR-Sport 4ª geração, que chegou ao Brasil em abril Crédito: Toyota/Divulgação
Em maio, a Polícia Militar mineira prendeu dois homens, de 23 e 36 anos, em um estacionamento no limite entre Vespasiano e Lagoa Santa, perto da capital mineira. Eles estavam em uma Hilux clonada com diversos objetos eletrônicos usados para furtos de carros como o ''chupa-cabra'' — que clona chaves. Eles são suspeitos de pelo menos 11 furtos de Hilux, sendo seis deles no estacionamento de Confins.
Em março, o mesmo modelo de veículo foi furtado do estacionamento do Aeroporto de Goiânia (GO). Em dezembro do ano passado, uma Hilux foi levada pelos bandidos no estacionamento do Aeroporto de Campo Grande (MS).
Visada e desejada por muitos, a picape zero-quilômetro da Toyota não é para qualquer bolso. Um modelo de entrada custa em torno de R$ 220 mil e pode chegar até R$ 378 mil em sua versão mais completa. O mercado sabe disso; os ladrões, também.

Veja Também

Azul faz vistoria no Aeroporto de Linhares, que agora é da Infraero

Climão no Aeroporto de Linhares: teve bate-boca e até dedo na cara

2023 promete ser o ano das picapes; veja os carros que serão lançados

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Polícia Civil Segurança Pública veículos Belo Horizonte (MG) Crimes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado que prendeu traficante Marujo se filia a partido aliado a Pazolini
Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados