Roubos e furtos de veículos: boas notícias para a maior cidade do ES

No período de janeiro a março, entre os anos de 2018 e 2023, o município da Serra
registrou uma queda de 20,7% em furtos e roubos a veículos, a maior em seis anos para o período.
O dado foi registrado e divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do ES (Sesp)
e apresentado na reunião mensal do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). Em 2018 o número foi de 561; já em 2019, 435; no ano seguinte, em 2020, 577; em 2021, 439; 2022 completou com 478 e em 2023, 379 casos.
Além da diminuição no percentual de roubos e furtos a veículos, outros crimes também apresentaram queda na Serra, estes, comparados com o ano de 2022, como homicídios (- 6,45%), crime contra o patrimônio (- 2,92%) e roubo a pessoa em via pública (- 4,35%).
Segundo Joel Lyrio, secretário de Segurança da Defesa Social (Sedes) da Serra, os números refletem as ações integradas de tecnologia e a maior presença de agentes nas ruas.
“O que ocasionou a diminuição de furtos e roubos de veículos, de forma considerável no município, foi o Cerco Eletrônico e o aumento das operações da Guarda Municipal. Nós aumentamos nossa capacidade de ocupações policiais, a fiscalização de trânsito também e com isso estamos com mais recuperação de veículos”, afirmou.