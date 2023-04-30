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Leonel Ximenes

Roubos e furtos de veículos: boas notícias para a maior cidade do ES

Queda nesse tipo de crime foi de 20,7% no primeiro trimestre de 2023, a melhor marca em seus anos

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

30 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo tem atualmente 503 veículos com restrição de furto e roubo
De janeiro a março foram registrados 379 casos de roubo ou furto de veículos na Serra Crédito: Divulgação
No período de janeiro a março, entre os anos de 2018 e 2023, o município da Serra registrou uma queda de 20,7% em furtos e roubos a veículos, a maior em seis anos para o período.
O dado foi registrado e divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do ES (Sesp) e apresentado na reunião mensal do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). Em 2018 o número foi de 561; já em 2019, 435; no ano seguinte, em 2020, 577; em 2021, 439; 2022 completou com 478 e em 2023, 379 casos.
Além da diminuição no percentual de roubos e furtos a veículos, outros crimes também apresentaram queda na Serra, estes, comparados com o ano de 2022, como homicídios (- 6,45%), crime contra o patrimônio (- 2,92%) e roubo a pessoa em via pública (- 4,35%).

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Segundo Joel Lyrio, secretário de Segurança da Defesa Social (Sedes) da Serra, os números refletem as ações integradas de tecnologia e a maior presença de agentes nas ruas.
“O que ocasionou a diminuição de furtos e roubos de veículos, de forma considerável no município, foi o Cerco Eletrônico e o aumento das operações da Guarda Municipal. Nós aumentamos nossa capacidade de ocupações policiais, a fiscalização de trânsito também e com isso estamos com mais recuperação de veículos”, afirmou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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