Março é o mês mais violento do ano no ES. Veja os números

Viatura do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 13,95% dos crimes, saindo de 86 para 98. O saldo do primeiro trimestre também é negativo, com crescimento de 11,16% dos casos – 251 em 2022 contra 279, em 2023.

Duas regiões apresentam alta nos homicídios. A Sul teve crescimento de 70,6% (de 17 para 29) e a Noroeste, 84,62% (de 25 para 48). A Região Serrana apresentou empate (14 a 14) e as regiões com redução apresentaram diferenças no limite. Na Grande Vitória, os crimes caíram de 136 para 132. E no Norte, a queda foi de 58 para 56.

Existem cidades que têm apresentado mais homicídios do que no ano passado e que merecem atenção. Vitória, por exemplo, já soma 20 assassinatos neste ano, ante 14 em 2022 - alta de 42,9%. Em Guarapari, a violência explodiu no período, passando de três para nove ocorrências, um acréscimo de 200%.