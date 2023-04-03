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Leonel Ximenes

Março é o mês mais violento do ano no ES. Veja os números

No período, Estado registrou um homicídio a cada oito horas, em média

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 11:32

Públicado em 

03 abr 2023 às 11:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Viatura do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
Março terminou como o mês mais violento do ano no Espírito Santo. Foram registrados 98 homicídios, havendo média de um assassinato a cada oito horas nos municípios capixabas. Em janeiro, foram 96 crimes contra a vida e, em fevereiro, 85.
Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 13,95% dos crimes, saindo de 86 para 98. O saldo do primeiro trimestre também é negativo, com crescimento de 11,16% dos casos – 251 em 2022 contra 279, em 2023.
Duas regiões apresentam alta nos homicídios. A Sul teve crescimento de 70,6% (de 17 para 29) e a Noroeste, 84,62% (de 25 para 48). A Região Serrana apresentou empate (14 a 14) e as regiões com redução apresentaram diferenças no limite. Na Grande Vitória, os crimes caíram de 136 para 132. E no Norte, a queda foi de 58 para 56.

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Existem cidades que têm apresentado mais homicídios do que no ano passado e que merecem atenção. Vitória, por exemplo, já soma 20 assassinatos neste ano, ante 14 em 2022 - alta de 42,9%. Em Guarapari, a violência explodiu no período, passando de três para nove ocorrências, um acréscimo de 200%.
Há de se observar o caso de Fundão. No ano passado, o município, nos três primeiros meses, não tinha nenhum assassinato, mas em 2023 já soma quatro. Pedro Canário, cenário da morte de um adolescente causada por disparo de arma de fogo de um policial militar, já tem oito homicídios, sendo que em 2022 foram três, no mesmo período de comparação.
Grandes centros regionais, como Colatina e Cachoeiro de Itapemirim, também apresentam acréscimos nas ocorrências de crimes contra a vida. A cidade do Noroeste teve 10 ocorrências contra sete do ano anterior - mesmo panorama da Capital Secreta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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