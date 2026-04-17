Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), no cruzamento das avenidas Etelvina Vivácqua e Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.
A gravação mostra o semáforo aberto para o carro, que seguia pela Avenida Aristides Campos, enquanto a motocicleta — ocupada por um casal — avança o sinal vermelho e colide com o veículo. Com o impacto, o piloto e a passageira da moto foram arremessados ao chão. Após a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de um comércio.
O condutor do carro relatou à Polícia Militar (PM) que ficou sem reação após a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os dois condutores e a passageira da motocicleta, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Segundo a PM, a motocicleta foi removida, e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento vencido. As vítimas permaneciam em observação no hospital até a publicação desta matéria.