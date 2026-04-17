Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (16), durante um velório na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de envolvimento em um assalto a um taxista, ocorrido em fevereiro, no município de Pedro Canário.
O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que ele foi identificado durante as investigações e reconhecido pela vítima. Um aparelho celular levado no crime já havia sido recuperado pelos policiais.
Ainda em Pinheiros, outra ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, que estava foragido do Centro de Ressocialização de Linhares (CRL) desde 2024. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.