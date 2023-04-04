Uma ameaça de ataque violento a cada 10 dias nas escolas do ES

O Estado registrou 34 ameaças de ataques violentos a escolas no ano passado, havendo média de um caso a cada 10 dias. A informação foi repassada pelo capitão da Polícia Militar Eliandro Claudino de Jesus, comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar (Cepe), durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa
.
Na reunião, o capitão Eliandro apresentou medidas que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
tem adotado para combater a violência nas escolas, como a execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que terá reforço de policiais da reserva; o Comitê Integrado de Segurança Escolar; e grupos temáticos de reuniões, dentre outras ações.
“Verificamos que é preciso que as pastas da Segurança e da Educação façam um trabalho constante. É preciso unir pedagogia com estruturas que promovam a proteção dos nossos alunos, que já são o presente do nosso país”, destacou o deputado estadual Danilo Bahiense
, presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia.
Estiveram presentes na reunião do colegiado, dominado por parlamentares de direita e da extrema-direita, os deputados Pablo Muribeca (Patriota), Theodorico Ferraço (Progressistas), Capitão Assumção (PL), Coronel Welinton (PTB), Mazinho dos Anjos (PSDB) e Lucas Polese (PL).