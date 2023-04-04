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Leonel Ximenes

Uma ameaça de ataque violento a cada 10 dias nas escolas do ES

Ataque a duas unidades de ensino em Aracruz, que deixou quatro mortos, foi a ocorrência mais grave no ano passado

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 17:36

Públicado em 

04 abr 2023 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia e Rabecão na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque por atirador
Policia na escola estadual Primo Bitti, em Aracruz, onde ocorreu ataque de um atirador Crédito: Fernando Madeira
O Estado registrou 34 ameaças de ataques violentos a escolas no ano passado, havendo média de um caso a cada 10 dias. A informação foi repassada pelo capitão da Polícia Militar Eliandro Claudino de Jesus, comandante da Companhia Especializada de Polícia Escolar (Cepe), durante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa.
O oficial afirmou que a polícia tem estado atenta a todas as situações. O ano passado foi marcado por duas situações dramáticas: um estudante tentou atacar uma escola municipal de Jardim da Penha, em Vitória, e um atentado em Aracruz, em novembro, provocou quatro mortes e 13 feridos em duas unidades escolares. O militar contou que, na maioria dos casos, o agressor já foi vítima de bullying.
Na reunião, o capitão Eliandro apresentou medidas que a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) tem adotado para combater a violência nas escolas, como a execução do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que terá reforço de policiais da reserva; o Comitê Integrado de Segurança Escolar; e grupos temáticos de reuniões, dentre outras ações.

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“Verificamos que é preciso que as pastas da Segurança e da Educação façam um trabalho constante. É preciso unir pedagogia com estruturas que promovam a proteção dos nossos alunos, que já são o presente do nosso país”, destacou o deputado estadual Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia.
Estiveram presentes na reunião do colegiado, dominado por parlamentares de direita e da extrema-direita, os deputados Pablo Muribeca (Patriota), Theodorico Ferraço (Progressistas), Capitão Assumção (PL), Coronel Welinton (PTB), Mazinho dos Anjos (PSDB) e Lucas Polese (PL).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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