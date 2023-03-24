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Leonel Ximenes

Mais rica e famosa rede de postos do país “exclui” ES da BR 101

Mapa publicado pela empresa nas redes sociais ignora Espírito Santo e inclui Estados que não são cortados pela rodovia federal

Publicado em 24 de Março de 2023 às 17:02

Públicado em 

24 mar 2023 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O estranho trajeto da BR 101 publicado pela Graal, a maior rede de postos de serviço das estradas brasileiras
O estranho trajeto da BR 101 publicado pela Graal, a maior rede de postos de serviço das estradas brasileiras Crédito: Reprodução do Instagram
Maior, mais rica e famosa rede de postos de serviços das estradas brasileiras, a Rede Graal resolveu publicar, em suas mídias sociais, o que chamou de “curiosidades das maiores rodovias do Brasil”.
A série começou pela gigantesca BR 101 (nossa eterna dor de cabeça), mas a empresa já começou a viagem derrapando ao publicar informações erradas sobre o traçado da rodovia, que não incluiu o Espírito Santo e outros Estados. Além disso, incluiu unidade da federação que não é cortada pela estrada.
Segundo a publicação, a 101 começa na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, o que está correto, mas, curiosamente, o Estado potiguar não está presente no mapa estilizado que apresenta o Ceará, que não está no trajeto da BR.

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A Rede Graal também conseguiu omitir do seu mapa, além do Espírito Santo, os Estados da Paraíba e Alagoas e incluiu Minas Gerais, que também não está presente no trajeto da BR 101, rodovia que acompanha o litoral brasileiro e tem 4.615 quilômetros de extensão.
O mapa do trajeto da BR 101, que acompanha o litoral brasileiro
O mapa do trajeto da BR 101, que acompanha o litoral brasileiro Crédito: Divulgação
Fundada há quase 50 anos (1974), a Rede Graal tem nada menos que 51 unidades espalhadas por cinco Estados brasileiros - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Claro que se quiserem se instalar no Espírito Santo, onde as paradas em rodovias são sofríveis, serão bem-vindos. Mas que o Estado entre primeiro no mapa da Graal. E também no mapa de duplicação das BRs 101 e 262, pelo menos.
A coluna não conseguiu contato com a assessoria da Rede Graal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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