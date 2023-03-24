Mais rica e famosa rede de postos do país “exclui” ES da BR 101

Maior, mais rica e famosa rede de postos de serviços das estradas brasileiras, a Rede Graal resolveu publicar, em suas mídias sociais
, o que chamou de “curiosidades das maiores rodovias do Brasil”.
A série começou pela gigantesca BR 101
(nossa eterna dor de cabeça), mas a empresa já começou a viagem derrapando ao publicar informações erradas sobre o traçado da rodovia, que não incluiu o Espírito Santo e outros Estados. Além disso, incluiu unidade da federação que não é cortada pela estrada.
Segundo a publicação, a 101 começa na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, o que está correto, mas, curiosamente, o Estado potiguar não está presente no mapa estilizado que apresenta o Ceará, que não está no trajeto da BR.
A Rede Graal também conseguiu omitir do seu mapa, além do Espírito Santo, os Estados da Paraíba e Alagoas e incluiu Minas Gerais
, que também não está presente no trajeto da BR 101, rodovia que acompanha o litoral brasileiro e tem 4.615 quilômetros de extensão.
Fundada há quase 50 anos (1974), a Rede Graal tem nada menos que 51 unidades espalhadas por cinco Estados brasileiros - Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Claro que se quiserem se instalar no Espírito Santo, onde as paradas em rodovias são sofríveis, serão bem-vindos. Mas que o Estado entre primeiro no mapa da Graal. E também no mapa de duplicação das BRs 101 e 262
, pelo menos.
A coluna não conseguiu contato com a assessoria da Rede Graal.