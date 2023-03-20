Prefeito rebate morador que pediu segurança: “Sabe a inadimplência do IPTU aí?”

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

prefeito Euclério Sampaio (UB) bateu boca com um morador que fazia cobranças por mais segurança no bairro Morrinhos, em Cariacica. Em um grupo de WhatsApp, Euclério, aparentemente irritado com as cobranças, perguntou a uma moradora: “A senhora sabe qual o percentual de INADIMPLÊNCIA (assim mesmo) de IPTU aí em Morrinhos?”.

A mulher se referia à situação de insegurança no bairro cariaciquense. Há cinco dias, segundo informações de moradores, bandidos assaltaram três professoras a caminho do CMEI do bairro e, nesta segunda-feira (20), roubaram três jovens de 12 e 13 anos, também a caminho da escola.

Em uma parte do diálogo no grupo de zap à qual a coluna teve acesso, uma moradora, a certa altura, diz a Euclério que reconhece como ele pegou o município, mas ponderou: “Infelizmente não tem como esperar a segurança para irmos trabalhar, para honrar nossa família é imprescindível. Por favor, nos ajuda, dá uma atenção aqui”.

Na resposta, Euclério diz que não atende ninguém sob pressão, se referindo a um áudio, reconhece que estamos em um país democrático onde se pode se manifestar. O prefeito prossegue, diz que está trabalhando muito e afirma: “Tem coisas que me deixam indignado também”.

A discussão do prefeito com um morador no grupo de zap Crédito: Reprodução do WhatsApp

Em contato com a coluna, o prefeito de Cariacica diz que “tem quase certeza que a mensagem é dele” e reclama: “Recebo 10 mil mensagens por dia, inclusive mensagens agressivas que a pessoa mandou. Tudo é culpa do prefeito. Não fui desrespeitoso, fiz apenas uma pergunta”, minimizou.

Para o prefeito, ele não foi agressivo com a moradora. “Não vejo nada demais na minha resposta. Não fui desrespeitoso, fiz apenas uma pergunta.”

E enfatizou a defesa que já havia feito no grupo de zap: “Peguei uma cidade destruída e não tem verba pra tudo. Trabalho sete dias, chego às 5h da madrugada para me dedicar à cidade. Não posso aceitar isso, não sou um prefeito omisso”, concluiu Euclério.