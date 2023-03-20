Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeito rebate morador que pediu segurança: “Sabe a inadimplência do IPTU aí?”

Euclério Sampaio,  de Cariacica, se irritou com as cobranças feitas em um grupo de WhatApp

Publicado em 20 de Março de 2023 às 17:17

Públicado em 

20 mar 2023 às 17:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
prefeito Euclério Sampaio (UB) bateu boca com um morador que fazia cobranças por mais segurança no bairro Morrinhos, em Cariacica. Em um grupo de WhatsApp, Euclério, aparentemente irritado com as cobranças, perguntou a uma moradora: “A senhora sabe qual o percentual de INADIMPLÊNCIA (assim mesmo) de IPTU aí em Morrinhos?”.
A mulher se referia à situação de insegurança no bairro cariaciquense. Há cinco dias, segundo informações de moradores, bandidos assaltaram três professoras a caminho do CMEI do bairro e, nesta segunda-feira (20), roubaram três jovens de 12 e 13 anos, também a caminho da escola.
Em uma parte do diálogo no grupo de zap à qual a coluna teve acesso, uma moradora, a certa altura, diz a Euclério que reconhece como ele pegou o município, mas ponderou: “Infelizmente não tem como esperar a segurança para irmos trabalhar, para honrar nossa família é imprescindível. Por favor, nos ajuda, dá uma atenção aqui”.

Veja Também

Prefeitura de Cariacica cancela compra de "supercelular"

Prefeito no ES devolve cachorro que achou na rua. A dona apareceu

Na resposta, Euclério diz que não atende ninguém sob pressão, se referindo a um áudio, reconhece que estamos em um país democrático onde se pode se manifestar. O prefeito prossegue, diz que está trabalhando muito e afirma: “Tem coisas que me deixam indignado também”.
A discussão do prefeito com um morador no grupo de zap
A discussão do prefeito com um morador no grupo de zap Crédito: Reprodução do WhatsApp
Em contato com a coluna, o prefeito de Cariacica diz que “tem quase certeza que a mensagem é dele” e reclama: “Recebo 10 mil mensagens por dia, inclusive mensagens agressivas que a pessoa mandou. Tudo é culpa do prefeito. Não fui desrespeitoso, fiz apenas uma pergunta”, minimizou.

Veja Também

Chuva provoca bate-boca entre Arnaldinho Borgo e Euclério Sampaio

Para o prefeito, ele não foi agressivo com a moradora. “Não vejo nada demais na minha resposta. Não fui desrespeitoso, fiz apenas uma pergunta.”
E enfatizou a defesa que já havia feito no grupo de zap: “Peguei uma cidade destruída e não tem verba pra tudo. Trabalho sete dias, chego às 5h da madrugada para me dedicar à cidade. Não posso aceitar isso, não sou um prefeito omisso”, concluiu Euclério.
Cuidado, morador: Euclério fica IPTU da vida com a inadimplência.

Veja Também

Prefeito da cidade mais atingida pela tragédia em SP é capixaba

Prefeito da Serra? De Vitória? O futuro político de Audifax Barcelos

Contrariado, prefeito chama vereadores de “merda” no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Whatsapp Euclério Sampaio IPTU Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados