A professora que nunca deixou de ser costureira para ajudar uma escola no ES

Lauzene: sonho de ser professora chegou aos 50 anos de idade Crédito: Felipe Reis

Lauzene Rodrigues dos Santos trabalhou muitos anos como doméstica, costureira e servente, mas era a sala de aula o seu grande sonho. O objetivo foi alcançado relativamente tarde, aos 50 anos de idade, mas ainda em tempo desta linharense de 60 anos se realizar plenamente como educadora. Ela continua na ativa servindo de inspiração e exemplo para muitas mulheres

Moradora do bairro Shell, em Linhares , Lauzene leciona atualmente no Ceim Geny Ribeiro de Souza, próximo da sua casa. No meio de crianças, onde se sente realizada, ela conta que sua trajetória não foi fácil. “Por muito tempo na minha vida trabalhei como doméstica durante o dia e à noite fazia o supletivo para completar meus estudos. Tinha meus filhos pequenos e foi um período bem difícil”, lembra.

O cansaço da dura rotina não a impediu de estudar com afinco e conquistar, em 1988, uma vaga de servente na rede municipal de Linhares, função que a levou para dentro da escola, onde sempre quis trabalhar. “Esse cargo me permitiu ser recreadora e ficar com os alunos em sala de aula”, explica Lauzane, que tem três filhos e seis netos.

Trabalhar como servente na escola ainda era pouco para Lauzene, que tinha como meta mesmo ser professora. E esse sonho foi realizado, há 10 anos. “Comecei a fazer faculdade, fiz o concurso e, em 2012, me tornei professora efetiva, realizando meu sonho. Para completar a minha renda, seja para pagar a faculdade e as despesas de casa, trabalhei por muito tempo costurando no período em que estava fora da sala de aula.”

"Já passei por muita coisa nessa vida. Nós, mulheres, temos que ter amor-próprio, autoestima elevada, alegria e sorriso no rosto para levarmos a vida de forma mais leve. Não desista nunca de ser feliz, porque todo mundo é capaz, basta ter foco e determinação" Lauzene Rodrigues dos Santos - Professora e costureira em Linhares