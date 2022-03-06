Mulheres que fizeram história no ES ganham mural no Centro de Vitória

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro” realiza no dia 08 de março a entrega do mural “Marias do Centro”, em homenagem a mulheres que fizeram história no Espírito Santo. A criação artística tem o objetivo de reverenciar o empoderamento feminino e a importância da mulher na sociedade capixaba.
As Marias homenageadas no mural são Maria Ortiz (1604-1646), Maria Verônica da Pas (1948-1996), Maria Stella de Novaes (1894-1981), Carmélia Maria de Souza (1936-1974) e Maria Saraiva, uma das mais tradicionais figuras populares de Vitória no final do século XIX, falecida em 1912. A pintura está sendo executada pelas artistas Dani Tintori, Natália Tonon e Renata Nunes.
A obra está situada na Rua Sete de Setembro, próximo ao Morro da Fonte Grande, e integra o corredor cultural desenvolvido pelo Coletivo Cores que Acolhem na região, a partir de um conjunto de pinturas que contemplam mais de dois quilômetros de murais. O projeto tem como base pesquisas realizadas no Arquivo Público do Espírito Santo e conta com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, dentro do processo de revitalização do Centro.
MÊS DA MULHER
MULHERES X CONSUMO
As mulheres hoje são responsáveis, em média, por 66% das decisões de compra nos domicílios brasileiros, segundo um estudo da Sophia Mind, empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Bolsa de Mulher. Dos R$ 1,972 trilhão gastos anualmente com bens e serviços no Brasil, R$ 1,3 trilhão são decididos por elas, valor que transforma o país em um dos maiores mercados femininos do mundo. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Shopping Vila Velha lança a Semana da Mulher. Gerente de Marketing do shopping, Carolina Marapodi, aposta na iniciativa, que prevê descontos em produtos femininos comprados via assistente virtual de compras.
NOITE
ACESSIBILIDADE
O deputado federal Felipe Rigoni recebeu Kevin Valdo, diretor-executivo do projeto Hora dos Sinais, lançado recentemente, e que ensina a língua dos sinais para bebês e crianças surdas, em Jardim da Penha, na última quarta-feira. Kevin apresentou o projeto ao político, alinhado com causas de inclusão social, com o objetivo de oferecer o treinamento Hora dos Sinais de acessibilidade aos profissionais de educação do ensino público. “Temos a consciência de que o Hora dos Sinais é uma importante ferramenta de inclusão social para crianças surdas na conquista de habilidades para melhor se comunicarem, se sentirem valorizadas e compreendidas. Queremos tornar o Espírito Santo referência em acessibilidade para surdos”, afirma Kevin.
RR NEWS
Em homenagem ao dia da mulher, os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola recebem suas pacientes com um café da tarde especial, de segunda, 7, a sexta-feira, 13, no Instituto Pele, na Enseada do Suá. No dia 9, quarta-feira, haverá distribuição de mimos, como shampoo esfoliante, e demonstração de produtos como tônico capilar, máscara fortalecedora de cílios e suplementos.
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Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 08, às 19h, o CAU/ES promoverá a mesa-redonda “Mulheres Arquitetas: Experiências de lideranças”, um debate no You Tube sobre os caminhos, as experiências e os desafios de arquitetas capixabas que conquistaram carreiras de sucesso e posições de lideranças, tanto no setor público, quanto no privado, a partir da perspectiva da equidade de gênero no mercado de trabalho.
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A endocrinologista e especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, segue no próximo dia 11 de março para São Paulo, onde faz pós-graduação em Nutrologia no Albert Einsten Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, desde o mês de outubro do ano passado.
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O famoso Bloco Ratazanas de Jacarapeba, de Jacaraípe, completou 50 anos e teve festa de carnaval no Spettus. O sucesso foi tanto que Danilo Dornellas realiza a Ressaca de Carnaval com o bloco queridinho da Serra, no dia 12 de março.
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