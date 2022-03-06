Mulheres que fizeram história no ES ganham mural no Centro de Vitória

O projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro” realiza no dia 08 de março a entrega do mural “Marias do Centro” Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Projeto “Cores que Acolhem - Colorindo o Centro” realiza no dia 08 de março a entrega do mural “Marias do Centro”, em homenagem a mulheres que fizeram história no Espírito Santo. A criação artística tem o objetivo de reverenciar o empoderamento feminino e a importância da mulher na sociedade capixaba.

As Marias homenageadas no mural são Maria Ortiz (1604-1646), Maria Verônica da Pas (1948-1996), Maria Stella de Novaes (1894-1981), Carmélia Maria de Souza (1936-1974) e Maria Saraiva, uma das mais tradicionais figuras populares de Vitória no final do século XIX, falecida em 1912. A pintura está sendo executada pelas artistas Dani Tintori, Natália Tonon e Renata Nunes.

A obra está situada na Rua Sete de Setembro, próximo ao Morro da Fonte Grande, e integra o corredor cultural desenvolvido pelo Coletivo Cores que Acolhem na região, a partir de um conjunto de pinturas que contemplam mais de dois quilômetros de murais. O projeto tem como base pesquisas realizadas no Arquivo Público do Espírito Santo e conta com o apoio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, dentro do processo de revitalização do Centro.

MÊS DA MULHER

Lorena Ribeiro, Neia Victoria e Daniela Coutinho: em noite de festa em Vitória Crédito: Léo Gurgel

MULHERES X CONSUMO

As mulheres hoje são responsáveis, em média, por 66% das decisões de compra nos domicílios brasileiros, segundo um estudo da Sophia Mind, empresa de pesquisa e inteligência de mercado do Grupo Bolsa de Mulher. Dos R$ 1,972 trilhão gastos anualmente com bens e serviços no Brasil, R$ 1,3 trilhão são decididos por elas, valor que transforma o país em um dos maiores mercados femininos do mundo. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Shopping Vila Velha lança a Semana da Mulher. Gerente de Marketing do shopping, Carolina Marapodi, aposta na iniciativa, que prevê descontos em produtos femininos comprados via assistente virtual de compras.

NOITE

Kaedy Azevedo, Ana Luiza Romano, Juliane Neves e Felipe Fioroti: em clube badalado da Ilha Crédito: Léo Gurgel

ACESSIBILIDADE

O deputado federal Felipe Rigoni recebeu Kevin Valdo, diretor-executivo do projeto Hora dos Sinais, lançado recentemente, e que ensina a língua dos sinais para bebês e crianças surdas, em Jardim da Penha, na última quarta-feira. Kevin apresentou o projeto ao político, alinhado com causas de inclusão social, com o objetivo de oferecer o treinamento Hora dos Sinais de acessibilidade aos profissionais de educação do ensino público. “Temos a consciência de que o Hora dos Sinais é uma importante ferramenta de inclusão social para crianças surdas na conquista de habilidades para melhor se comunicarem, se sentirem valorizadas e compreendidas. Queremos tornar o Espírito Santo referência em acessibilidade para surdos”, afirma Kevin.

O deputado federal Felipe Rigoni e Kevin Valdo, diretor-executivo do projeto Hora dos Sinais Crédito: Divulgação

RR NEWS

Em homenagem ao dia da mulher, os dermatologistas Ricardo Tiussi e Monique Dalapicola recebem suas pacientes com um café da tarde especial, de segunda, 7, a sexta-feira, 13, no Instituto Pele, na Enseada do Suá. No dia 9, quarta-feira, haverá distribuição de mimos, como shampoo esfoliante, e demonstração de produtos como tônico capilar, máscara fortalecedora de cílios e suplementos.

***

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 08, às 19h, o CAU/ES promoverá a mesa-redonda “Mulheres Arquitetas: Experiências de lideranças”, um debate no You Tube sobre os caminhos, as experiências e os desafios de arquitetas capixabas que conquistaram carreiras de sucesso e posições de lideranças, tanto no setor público, quanto no privado, a partir da perspectiva da equidade de gênero no mercado de trabalho.

***

A endocrinologista e especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, segue no próximo dia 11 de março para São Paulo, onde faz pós-graduação em Nutrologia no Albert Einsten Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, desde o mês de outubro do ano passado.

***

O famoso Bloco Ratazanas de Jacarapeba, de Jacaraípe, completou 50 anos e teve festa de carnaval no Spettus. O sucesso foi tanto que Danilo Dornellas realiza a Ressaca de Carnaval com o bloco queridinho da Serra, no dia 12 de março.

***