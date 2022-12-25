12 sugestões para melhorar a segurança nas escolas do ES

AS 12 MISSÕES PARA MELHORAR A SEGURANÇA NAS ESCOLAS
- Ampliação da patrulha escolar;
- Ampliação dos programas Proerd e Papos de Responsa, das Polícias Militar e Civil;
- Instalação do botão de pânico nas escolas públicas e privadas;
- Vigilância armada nas escolas;
- Ampliação de programas de saúde mental para alunos, servidores e professores;
- Reforço na segurança das escolas, com cercas, câmeras de vigilância e cadeados reforçados;
- Qualificação de professores e servidores da educação, de forma continuada, para lidar com situações semelhantes;
- Serviço de capelania escolar, visando o conforto espiritual de alunos, professores e servidores das escolas;
- Criação de um protocolo definido de ações envolvendo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), as Polícias Militar e Civil e Guardas Municipais;
- Criação de um grupo de apoio jurídico;
- Criação de um gabinete de crise permanente de combate a crimes e atendados contra escolas;
- Criação de uma unidade especializada antiterrorismo na Polícia Civil;