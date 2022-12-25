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Leonel Ximenes

12 sugestões para melhorar a segurança nas escolas do ES

Propostas foram apresentadas por meio de um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

25 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

EEFM Primo Bitti
Uma das escolas que foi alvo de atentado em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL) apresentou o projeto de lei 506/2022, que visa melhorar a segurança das escolas públicas e privadas do Espírito Santo. A ação começou a ser desenvolvida durante o segundo semestre deste ano e foi finalizada às vésperas do atentado em Aracruz, provocado por um adolescente que já cumpre medida socioeducativa.
O desenvolvimento das políticas públicas, segundo Bahiense, está alicerçado em 12 missões nas quais o parlamentar, que foi delegado de Polícia Civil por mais de 30 anos, disse que foram construídas a partir de reuniões da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas (que ele preside) com educadores e conselheiros tutelares.

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“A criação de políticas públicas adequadas para a proteção de discentes e docentes é fundamental para que o ambiente da educação mantenha sua prosperidade de disseminar e compartilhar conhecimento. A prevenção é o melhor caminho”, explicou o deputado. O projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa.
Provocado por um adolescente que foi apreendido, o atentado em duas escolas de Coqueiral de Aracruz, distrito de Aracruz, no dia 25 de novembro, deixou quatro mortos e 12 feridos

AS 12 MISSÕES PARA MELHORAR A SEGURANÇA NAS ESCOLAS

  1. Ampliação da patrulha escolar;
  2. Ampliação dos programas Proerd e Papos de Responsa, das Polícias Militar e Civil;
  3. Instalação do botão de pânico nas escolas públicas e privadas;
  4. Vigilância armada nas escolas;
  5. Ampliação de programas de saúde mental para alunos, servidores e professores;
  6. Reforço na segurança das escolas, com cercas, câmeras de vigilância e cadeados reforçados;
  7. Qualificação de professores e servidores da educação, de forma continuada, para lidar com situações semelhantes;
  8. Serviço de capelania escolar, visando o conforto espiritual de alunos, professores e servidores das escolas;
  9. Criação de um protocolo definido de ações envolvendo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), as Polícias Militar e Civil e Guardas Municipais;
  10. Criação de um grupo de apoio jurídico;
  11. Criação de um gabinete de crise permanente de combate a crimes e atendados contra escolas;
  12. Criação de uma unidade especializada antiterrorismo na Polícia Civil;
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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