Aracruz promete construir memorial às vítimas de atentado

Centro Educacional Praia de Coqueiral, local do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

“Queremos enviar um recado para o Brasil e o mundo: precisamos de paz, tolerância e respeito às diversidades. A tragédia em Aracruz, que reflete um pouco o radicalismo e a polarização que estamos enfrentando no país, não pode ser esquecida e deve ser instrumento de levar a paz, especialmente entre os jovens”, afirmou a secretária municipal de Ações Estratégias, Jeesala Coelho, coordenadora do projeto do memorial que será instalado no distrito de Coqueiral de Aracruz, onde ocorreu a tragédia.

"O massacre em Aracruz foi um ato terrorista contra a paz, a educação e deve sempre ser lembrado e debatido para que nunca mais ocorra algo semelhante. E que suas vítimas sejam lembradas e honradas." Jeesala Coelho - Secretária de Ações Estratégias de Aracruz e coordenadora do projeto do memorial

Segundo Jeesala, a ideia inicial é lançar no início do próximo ano um edital, por meio de um chamamento público de âmbito nacional, para receber projetos de artistas, arquitetos e profissionais que tenham interesse e experiência nesse tipo de projeto. A prefeitura irá premiar o projeto vencedor e licitará a obra do memorial.

“O valor do prêmio para o projeto vencedor e a estimativa dos custos do memorial vão ser debatidos por uma comissão que estamos montando para avançar no projeto. Essa comissão já deve se reunir na próxima semana para iniciar os trabalhos, ouvindo especialmente a comunidade de Coqueiral de Aracruz , professores e alunos”, explicou Jeesala.