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Leonel Ximenes

Aracruz promete construir memorial às vítimas de atentado

Monumento será construído no distrito de Coqueiral de Aracruz, local da tragédia que deixou quatro mortos

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

15 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro Educacional Praia de Coqueiral local do ataque em Aracruz
Centro Educacional Praia de Coqueiral, local do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Aracruz prometeu construir um memorial em homenagem às vítimas dos ataques terroristas às escolas do município, que deixaram quatro mortos e 12 feridos, alguns em estado grave e ainda hospitalizados. O ataque, realizado em 25 de novembro por adolescente já apreendido pela polícia, causou comoção nacional e repercutiu até nas Nações Unidas.
“Queremos enviar um recado para o Brasil e o mundo: precisamos de paz, tolerância e respeito às diversidades. A tragédia em Aracruz, que reflete um pouco o radicalismo e a polarização que estamos enfrentando no país, não pode ser esquecida e deve ser instrumento de levar a paz, especialmente entre os jovens”, afirmou a secretária municipal de Ações Estratégias, Jeesala Coelho, coordenadora do projeto do memorial que será instalado no distrito de Coqueiral de Aracruz, onde ocorreu a tragédia.
"O massacre em Aracruz foi um ato terrorista contra a paz, a educação e deve sempre ser lembrado e debatido para que nunca mais ocorra algo semelhante. E que suas vítimas sejam lembradas e honradas."
Jeesala Coelho - Secretária de Ações Estratégias de Aracruz e coordenadora do projeto do memorial
Segundo Jeesala, a ideia inicial é lançar no início do próximo ano um edital, por meio de um chamamento público de âmbito nacional, para receber projetos de artistas, arquitetos e profissionais que tenham interesse e experiência nesse tipo de projeto. A prefeitura irá premiar o projeto vencedor e licitará a obra do memorial.

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“O valor do prêmio para o projeto vencedor e a estimativa dos custos do memorial vão ser debatidos por uma comissão que estamos montando para avançar no projeto. Essa comissão já deve se reunir na próxima semana para iniciar os trabalhos, ouvindo especialmente a comunidade de Coqueiral de Aracruz, professores e alunos”, explicou Jeesala.
Segundo a secretária, devido à importância dessa iniciativa, a prefeitura buscará apoio da iniciativa privada para ajudar a custear o projeto. “Já entramos em contato com a CBF , instituições e empresas de destaque nacional e do nosso município. Todos concordaram com a iniciativa e vão colaborar de alguma maneira."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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