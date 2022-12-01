Aluno que ameaçou massacre no DF se inspirou em atirador do ES, diz site

Carro da Polícia Civil em uma das escolas invadidas por um adolescente em Coqueiral de Aracruz Crédito: Fernando Madeira

O portal de notícias Metrópoles, do Distrito Federal (DF), diz que um estudante de 16 anos da cidade de Sobradinho, que ameaçou promover um massacre em duas escolas da cidade-satélite de Brasília, se inspirou no adolescente que matou quatro pessoas e deixou 13 feridos em duas escolas de Aracruz , no Norte do Espírito Santo.

A Coluna A Mira, do site brasiliense, conta que, assustado com a repercussão e a presença de policiais civis dentro de sua casa, o estudante brasiliense chegou a confessar naquele momento que o assassino capixaba o inspirou.

A ação do jovem capixaba, segundo o menor residente do DF, o motivou a provocar pânico em Sobradinho, especificamente em duas escolas onde havia estudado. Para isso, ele criou um perfil no Instagram com fotos afirmando que “deceparia muitas cabeças” e que “não tem medo” de nada.

Em depoimento posterior, entretanto, o rapaz alegou ter feito as postagens para “brincar” e que não pretendia executar o plano diabólico. Além disso, informou ter sido aluno do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, um dos dois colégios mencionados na publicação. O adolescente abandonou os estudos.