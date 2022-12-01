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Leonel Ximenes

Aluno que ameaçou massacre no DF se inspirou em atirador do ES, diz site

Segundo o portal Metrópoles, adolescente citou o criminoso de Aracruz como seu motivador

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:13

Públicado em 

01 dez 2022 às 19:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro Educacional Praia de Coqueiral
Carro da Polícia Civil em uma das escolas invadidas por um adolescente em Coqueiral de Aracruz Crédito: Fernando Madeira
O portal de notícias Metrópoles, do Distrito Federal (DF), diz que um estudante de 16 anos da cidade de Sobradinho, que ameaçou promover um massacre em duas escolas da cidade-satélite de Brasília, se inspirou no adolescente que matou quatro pessoas e deixou 13 feridos em duas escolas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
A Coluna A Mira, do site brasiliense, conta que, assustado com a repercussão e a presença de policiais civis dentro de sua casa, o estudante brasiliense chegou a confessar naquele momento que o assassino capixaba o inspirou.
A ação do jovem capixaba, segundo o menor residente do DF, o motivou a provocar pânico em Sobradinho, especificamente em duas escolas onde havia estudado. Para isso, ele criou um perfil no Instagram com fotos afirmando que “deceparia muitas cabeças” e que “não tem medo” de nada.

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Em depoimento posterior, entretanto, o rapaz alegou ter feito as postagens para “brincar” e que não pretendia executar o plano diabólico. Além disso, informou ter sido aluno do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4, um dos dois colégios mencionados na publicação. O adolescente abandonou os estudos.

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Ainda segundo a publicação, a família, que é humilde, recebeu a notícia com surpresa e liberou que os policiais apreendessem o celular dele, que foi encaminhado para perícia. O jovem, que não tem antecedentes criminais, foi autuado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) por ato infracional análogo ao crime de ameaça.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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