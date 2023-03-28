Órgão federal no ES adota uso de banheiros conforme a identidade de gênero

Bandeira do Orgulho Transgênero Crédito: Reprodução/ Internet

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicou uma portaria que regulamenta a utilização de banheiros, dormitórios e outros espaços garantido o uso desses locais de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa, podendo ser transexuais, travestis e transgêneros.

A identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si quanto ao gênero a que pertence, e pode ou não estar alinhada ao gênero registrado ao nascimento. Em outras palavras, uma pessoa pode ter nascido homem, mas percebe-se como mulher, ou vice-versa.

A portaria regulamentando a utilização desses espaços, de acordo com o Ifes, foi elaborada a partir de um questionamento do Ministério Público Federal (MPF) , que demandou o Ifes e a Ufes sobre as suas políticas de acesso a banheiros e espaços segregados por gênero. A Ufes já adota a medida.

A direção do Instituto criou uma comissão que fez debates e propôs o texto da nova portaria. Em seguida, o documento foi levado ao Colégio de Dirigentes e ao Fórum de Diretores, que recomendaram a sua publicação.

O texto ressalta que “são vedadas quaisquer restrições de cunho discriminatório, como a indicação de espaços exclusivos para uso de pessoas travestis e/ou transexuais”.

E prevê que o Ifes pode construir espaços multigênero, conforme oportunidade e conveniência de sua administração, mas que estes não poderão ser de uso obrigatório para pessoas travestis e transexuais.