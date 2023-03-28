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Leonel Ximenes

Órgão federal no ES adota uso de banheiros conforme a identidade de gênero

Transexuais, travestis e transgêneros poderão usar o espaço que quiserem de acordo como se reconhecem

Publicado em 28 de Março de 2023 às 18:05

Públicado em 

28 mar 2023 às 18:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bandeira do Orgulho Transgênero: Pandemia adia a realização do procedimento de transgenitalização
Bandeira do Orgulho Transgênero Crédito: Reprodução/ Internet
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicou uma portaria que regulamenta a utilização de banheiros, dormitórios e outros espaços garantido o uso desses locais de acordo com a identidade de gênero de cada pessoa, podendo ser transexuais, travestis e transgêneros.
A identidade de gênero é a percepção que uma pessoa tem de si quanto ao gênero a que pertence, e pode ou não estar alinhada ao gênero registrado ao nascimento. Em outras palavras, uma pessoa pode ter nascido homem, mas percebe-se como mulher, ou vice-versa.
A portaria regulamentando a utilização desses espaços, de acordo com o Ifes, foi elaborada a partir de um questionamento do Ministério Público Federal (MPF), que demandou o Ifes e a Ufes sobre as suas políticas de acesso a banheiros e espaços segregados por gênero. A Ufes já adota a medida.

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A direção do Instituto criou uma comissão que fez debates e propôs o texto da nova portaria. Em seguida, o documento foi levado ao Colégio de Dirigentes e ao Fórum de Diretores, que recomendaram a sua publicação.
O texto ressalta que “são vedadas quaisquer restrições de cunho discriminatório, como a indicação de espaços exclusivos para uso de pessoas travestis e/ou transexuais”.
E prevê que o Ifes pode construir espaços multigênero, conforme oportunidade e conveniência de sua administração, mas que estes não poderão ser de uso obrigatório para pessoas travestis e transexuais.
A portaria 665, do dia 23 de março, assinada pelo reitor do Ifes, Jadir Pela, alerta que estudantes e servidores estão sujeitos a sanções administrativas se praticarem atos e restrições de cunho discriminatório relativos à identidade de gênero e/ou à diversidade sexual.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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