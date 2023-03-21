Estava cheirando mal: finalmente esgoto da Ufes será tratado

Reitoria da Ufes: convênio prevê que a Cesan revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras Crédito: Ufes

Cesan e a Ufes assinaram um convênio para interligar o Campus de Goiabeiras, em Vitória, ao sistema público de coleta e tratamento do esgoto. O convênio prevê que a empresa de saneamento revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras.

Conforme a coluna mostrou há pouco mais de um mês , a Universidade Federal do Espírito Santo era um dos órgãos oficiais que ainda não estavam com a sua rede de esgoto ligada à da Cesan.

O primeiro projeto para o sistema de esgotamento sanitário do campus de Goiabeiras foi doado pela Cesan à Ufes há longínquos 10 anos, em 2013. Porém, como a companhia de saneamento do Estado considera o cenário atual do campus bem diferente do daquela época, o projeto básico terá que ser readequado para que a universidade possa executar as obras. A revisão será feita pela Cesan sem custo para o órgão federal.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em seis meses. Nesse processo, serão gerados um relatório técnico, um memorial descritivo e de cálculo do sistema e componentes da obra, desenhos, especificações técnicas e orçamento.

O projeto básico vai apresentar todos os elementos necessários para que a Ufes possa elaborar o projeto executivo e realizar a obra.

Assim que a universidade concluir as obras, o sistema interno do campus de Goiabeiras será interligado à rede da Cesan que passa pela Avenida Fernando Ferrari. Todo o esgoto do campus será coletado, tratado e devolvido limpo ao ambiente, segundo a empresa de saneamento.

De acordo com o presidente da Cesan, Munir Abud, o convênio assinado nesta segunda-feira (20) representa uma contribuição importante para que o esgoto do campus de Goiabeiras seja coletado e tratado.

“Em Vitória, o serviço de coleta e tratamento de esgoto é considerado universalizado pelo Marco Regulatório do Saneamento, e 92,6% da população já tem redes que passam em frente aos seus imóveis, o que inclui o campus de Goiabeiras, da Ufes”, destaca.

Munir Abud também chama a atenção para o movimento expressivo no campus universitário: “Lá circulam mais pessoas do que em muitos municípios capixabas. Coletar e tratar o esgoto gerado no campus será uma contribuição significativa para a despoluição da Baía de Vitória e para a saúde da população”.