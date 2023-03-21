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Leonel Ximenes

Estava cheirando mal: finalmente esgoto da Ufes será tratado

Convênio foi assinado entre a Cesan e a universidade; obras de saneamento no campus de Goiabeiras devem ser concluídas em seis meses

Publicado em 21 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

21 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Reitoria da Ufes: O convênio prevê que a Cesan revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras
Reitoria da Ufes: convênio prevê que a Cesan revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras Crédito: Ufes
Cesan e a Ufes assinaram um convênio para interligar o Campus de Goiabeiras, em Vitória, ao sistema público de coleta e tratamento do esgoto. O convênio prevê que a empresa de saneamento revise o projeto básico das instalações internas do campus e a universidade execute suas obras.
Conforme a coluna mostrou há pouco mais de um mês, a Universidade Federal do Espírito Santo era um dos órgãos oficiais que ainda não estavam com a sua rede de esgoto ligada à da Cesan.
O primeiro projeto para o sistema de esgotamento sanitário do campus de Goiabeiras foi doado pela Cesan à Ufes há longínquos 10 anos, em 2013. Porém, como a companhia de saneamento do Estado considera o cenário atual do campus bem diferente do daquela época, o projeto básico terá que ser readequado para que a universidade possa executar as obras. A revisão será feita pela Cesan sem custo para o órgão federal.

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A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em seis meses. Nesse processo, serão gerados um relatório técnico, um memorial descritivo e de cálculo do sistema e componentes da obra, desenhos, especificações técnicas e orçamento.
O projeto básico vai apresentar todos os elementos necessários para que a Ufes possa elaborar o projeto executivo e realizar a obra.
Assim que a universidade concluir as obras, o sistema interno do campus de Goiabeiras será interligado à rede da Cesan que passa pela Avenida Fernando Ferrari. Todo o esgoto do campus será coletado, tratado e devolvido limpo ao ambiente, segundo a empresa de saneamento.
De acordo com o presidente da Cesan, Munir Abud, o convênio assinado nesta segunda-feira (20) representa uma contribuição importante para que o esgoto do campus de Goiabeiras seja coletado e tratado.
“Em Vitória, o serviço de coleta e tratamento de esgoto é considerado universalizado pelo Marco Regulatório do Saneamento, e 92,6% da população já tem redes que passam em frente aos seus imóveis, o que inclui o campus de Goiabeiras, da Ufes”, destaca.

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Munir Abud também chama a atenção para o movimento expressivo no campus universitário: “Lá circulam mais pessoas do que em muitos municípios capixabas. Coletar e tratar o esgoto gerado no campus será uma contribuição significativa para a despoluição da Baía de Vitória e para a saúde da população”.
Assinaram o convênio o presidente da Cesan, o diretor de Engenharia e Meio Ambiente da empresa, Pablo Andreão, e o reitor da Ufes, Paulo Sérgio Vargas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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