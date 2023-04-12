Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Precisa de internet na estrada? PRF no ES passa a oferecer wi-fi grátis

Serviço já está disponível ao público nos postos localizados nas rodovias e nas unidades administrativas da corporação

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 11:34

Públicado em 

12 abr 2023 às 11:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Posto da Polícia Federal em Viana, um dos locais equipados com wi-fi grátis no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo começou, nesta quarta-feira (12), a oferecer sinal de internet sem fio para o público nas proximidades das unidades operacionais e administrativas da corporação, incluindo os postos da PRF localizados ao longo das rodovias
Em caso de necessidade, condutores e acompanhantes poderão, por exemplo, consultar documentos do seu veículo no site da PRF e do Detran, regularizar pendências, verificar condições das vias e acessar a internet para outros fins, entre outras situações disponíveis na rede. Também é possível acessar e atualizar a rede social e enviar e receber mensagens por aplicativos.
Para usar a rede, basta que o cidadão selecione a rede Wi-Fi PRF-PUBLICO e se autentique com seu usuário do GOV.BR. O acesso será liberado pelo período de até uma hora e, após esse prazo, o usuário deverá se autenticar novamente, sem limite de autenticações.
A solução disponibilizada fornece conectividade de internet veloz e confiável, segundo a corporação, para comunicações em tempo real e de acesso a dados, nas unidades operacionais (postos) da PRF em São Mateus, Linhares, Serra, Viana, Brejetuba, Guarapari e Safra.

Veja Também

Novo chefe da PRF no ES “estreia” no cargo apreendendo crack

Municipalização da 262: os bastidores do acordo entre Cariacica e PRF-ES

As unidades administrativas também oferecem os serviços e estão localizadas em Viana, Serra, Guarapari e Linhares. As unidades administrativas de Vitória, no Centro e em Bento Ferreira, estão na fase de instalação e também receberão o serviço.
“É mais uma iniciativa de inclusão social e digital, de cidadania e de uma forma de democratizar a tecnologia, deixando-a acessível ao maior número de pessoas, principalmente o condutor que precisa da internet para uma situação de emergência, como acionar um serviço digital de fornecimento de guincho”, explica o superintendente da PRF no ES, inspetor Wermeson Pestana.
Os demais Estados onde o serviço está implantando são: GO, BA, MA, PA, PR, SC, SP e na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal em Brasília (DF).

Veja Também

Agora vai? A tão sonhada Rodoviária de Linhares já tem data para ser inaugurada

Mais rica e famosa rede de postos do país “exclui” ES da BR 101

Muita conversa, nenhuma solução: a (caótica) BR 262 volta ao debate no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Direito PRF Segurança Pública Brasília (DF) Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados