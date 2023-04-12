Precisa de internet na estrada? PRF no ES passa a oferecer wi-fi grátis

A Polícia Rodoviária Federal
no Espírito Santo começou, nesta quarta-feira (12), a oferecer sinal de internet sem fio para o público nas proximidades das unidades operacionais e administrativas da corporação, incluindo os postos da PRF localizados ao longo das rodovias
Em caso de necessidade, condutores e acompanhantes poderão, por exemplo, consultar documentos do seu veículo no site da PRF e do Detran
, regularizar pendências, verificar condições das vias e acessar a internet para outros fins, entre outras situações disponíveis na rede. Também é possível acessar e atualizar a rede social e enviar e receber mensagens por aplicativos.
Para usar a rede, basta que o cidadão selecione a rede Wi-Fi PRF-PUBLICO e se autentique com seu usuário do GOV.BR. O acesso será liberado pelo período de até uma hora e, após esse prazo, o usuário deverá se autenticar novamente, sem limite de autenticações.
A solução disponibilizada fornece conectividade de internet veloz e confiável, segundo a corporação, para comunicações em tempo real e de acesso a dados, nas unidades operacionais (postos) da PRF em São Mateus, Linhares, Serra, Viana, Brejetuba, Guarapari e Safra.
As unidades administrativas também oferecem os serviços e estão localizadas em Viana, Serra, Guarapari e Linhares. As unidades administrativas de Vitória, no Centro e em Bento Ferreira, estão na fase de instalação e também receberão o serviço.
“É mais uma iniciativa de inclusão social e digital, de cidadania e de uma forma de democratizar a tecnologia, deixando-a acessível ao maior número de pessoas, principalmente o condutor que precisa da internet para uma situação de emergência, como acionar um serviço digital de fornecimento de guincho”, explica o superintendente da PRF no ES, inspetor Wermeson Pestana
.
Os demais Estados onde o serviço está implantando são: GO, BA, MA, PA, PR, SC, SP e na sede nacional da Polícia Rodoviária Federal em Brasília
(DF).