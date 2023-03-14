Novo chefe da PRF no ES “estreia” no cargo apreendendo crack

Wermeson Pestana está na PRF desde 2016 Crédito: SPRF/ES

A apreensão de 3 kg de crack na BR 101, em Linhares, marcou a “estreia” no cargo do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wermeson Mario Pestana . A droga estava em um carro de passeio e o condutor foi preso, no final da tarde desta segunda-feira (13).

Wermeson, que até ontem estava lotado em Linhares , diz que ainda não se reuniu com a direção-geral da PRF para definir suas linhas de ação, mas ele adianta à coluna suas prioridades.

“Estaremos focados nos direitos humanos e na cidadania e iremos resgatar a polícia cidadã”, enumera o novo superintendente da PRF-ES.

Mas o chefe da PRF no Estado tem outra preocupação comum aos motoristas que trafegam pelas rodovias federais no ES. “Aqui temos algumas das rodovias mais perigosas do país, com trechos muito críticos, como a BR 101 ", aponta.

Segundo Pestana, o resgate da segurança viária é uma missão a ser cumprida pela PRF no Espírito Santo: “Temos que evitar mortes e acidentes, além de combater a criminalidade, é claro”.

DENÚNCIA DA SITUAÇÃO DE MISÉRIA EM PERNAMBUCO

Pestana teve uma passagem em sua vida particularmente difícil, mas ao mesmo tempo emocionante. Em 2019, ele denunciou a situação de miséria de um grupo de 11 famílias (55 pessoas) que viviam em um lixão na cidade de floresta, no interior de Pernambuco

O drama social afetava inclusive cerca de 30 crianças em condição de miséria absoluta. Junto com outros colegas da PRF, Wermeson participou de uma campanha de arrecadação de fundos para os moradores do local insalubre.

“Foi de doer o coração aquela situação, não tinha um agente da Polícia Rodoviária Federal que não tenha chorado. Foi a maior missão da minha vida”, resume.

O superintendente da PRF-ES conta que as pessoas viviam em situação análoga à escravidão no lixão do interior pernambucano. “As crianças andavam o tempo todo atrás da gente pedindo comida”, recorda, emocionado.

A PRF é uma das instituições que participa da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia do Rio São Francisco (FPI), operação comandada pelo Ministério Público e que tem por objetivo garantir o bem-estar das populações dos municípios visitados e a qualidade do meio ambiente. Em 2019, foram selecionados cinco municípios de Pernambuco, todos no sertão do São Francisco, área de atuação da FPI.

Ao lado da agente Luciana Cristina Lima de Souza, presidente da comissão de direitos humanos da PRF em Pernambuco, Wermeson recebeu carta verde dos seus superiores para botar a campanha na rua.

Os dois selecionaram alguns depoimentos sobre a miséria que presenciaram: “Moscas em todo lugar o tempo todo”; “Poucas vezes vi uma situação de crianças tão degradante”; “Eu ainda estou me recuperando do baque, foi a coisa mais impactante que já vi na vida”.

Formado em História pela Ufes , Wermeson atualmente cursa Direito em uma faculdade particular. Ele está na PRF desde 2016. Já atuou em Rondônia, até 2020, e atualmente trabalha em Linhares, no Norte do ES.