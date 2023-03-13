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Mudança de comando

Governo federal nomeia novo chefe da PRF no ES; veja lista de todo o país

Indicações constam da edição desta segunda-feira (13), do Diário Oficial da União; todos os comandos regionais foram trocados por Lula, após ciclo de alinhamento da corporação com Jair Bolsonaro

Publicado em 13 de Março de 2023 às 11:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mar 2023 às 11:49
O governo federal formalizou, nesta segunda-feira (13), a nomeação dos novos superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As escolhas constam do Diário Oficial da União (DOU). No Espírito Santo, Wermeson Mário Pestana assume o comando da instituição no lugar de Emerson Ander Milanezi, que retorna ao cargo de superintendente executivo.
Todos os chefes regionais da corporação, nos 26 Estados e no Distrito Federal, que estavam na gestão anterior foram exonerados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As dispensas foram feitas em janeiro e alguns substitutos já vinham trabalhando interinamente.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
No país, foram nomeados 25 homens e apenas duas mulheres Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo AG
São 25 homens e somente duas mulheres, Kellen Arthur Preza Nogueira, para ocupar uma vaga no Mato Grosso, e Luciana da Silva Alves, em Rondônia.
As indicações são assinadas pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappeli, o número dois do ministro Flávio Dino. Embora tenha autonomia para agir, a PRF faz parte da estrutura administrativa da pasta. 
Veja a lista dos novos superintendentes: 
  • Acre: Liege Lorenzett Vieira
  • Alagoas: Juliano Quintella Malta Lessa
  • Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento
  • Amazonas: Benjamin Affonso Neto
  • Bahia: Vagner Gomes da Silva
  • Ceará: Flávio Antônio Holanda e Silva
  • Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos
  • Espírito Santo: Wermeson Mário Pestana
  • Goiás: Tiago de Almeida Queiroz
  • Maranhão: Francinácio Morais Medeiros
  • Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira
  • Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno
  • Minas Gerais: Fábio Henrique Silva Jardim
  • Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho
  • Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro
  • Paraná: Fernando César Oliveira
  • Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva
  • Piauí: Bruno Ribeiro Dias
  • Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa
  • Rio Grande do Norte: Péricles Venancio dos Santos
  • Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos
  • Rondônia: Luciana da Silva Alves
  • Roraima: Marcelo Aguiar da Silva
  • Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt
  • São Paulo: Edson José Almeida Júnior
  • Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário
  • Tocantins: Alonso Mata Trindade 
Ao longo dos quatro anos do governo Jair Bolsonaro, a cúpula da PRF manteve estreito alinhamento com o ex-presidente, o que colocou a corporação no centro de acusações de politização. O ex-diretor-geral da instituição Silvinei Vasques está sendo investigado sob suspeita de conivência com os bolsonaristas que bloquearam rodovias federais para protestar contra o resultado da eleição.
O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, tomou posse no mês passado com a promessa de afastar a corporação de bandeiras políticas e de recuperar a imagem da instituição, desgastada no governo anterior. Em seu discurso, afirmou que "atos isolados" e "abomináveis" lançaram "desconfiança" sobre a corporação e falou em "resgatar a essência" da PRF.

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