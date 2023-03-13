Governo federal nomeia novo chefe da PRF no ES; veja lista de todo o país

O governo federal formalizou, nesta segunda-feira (13), a nomeação dos novos superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As escolhas constam do Diário Oficial da União (DOU). No Espírito Santo, Wermeson Mário Pestana assume o comando da instituição no lugar de Emerson Ander Milanezi, que retorna ao cargo de superintendente executivo.
Todos os chefes regionais da corporação, nos 26 Estados e no Distrito Federal, que estavam na gestão anterior foram exonerados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As dispensas foram feitas em janeiro e alguns substitutos já vinham trabalhando interinamente.
São 25 homens e somente duas mulheres, Kellen Arthur Preza Nogueira, para ocupar uma vaga no Mato Grosso, e Luciana da Silva Alves, em Rondônia.
As indicações são assinadas pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappeli, o número dois do ministro Flávio Dino. Embora tenha autonomia para agir, a PRF faz parte da estrutura administrativa da pasta.
Veja a lista dos novos superintendentes:
- Acre: Liege Lorenzett Vieira
- Alagoas: Juliano Quintella Malta Lessa
- Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento
- Amazonas: Benjamin Affonso Neto
- Bahia: Vagner Gomes da Silva
- Ceará: Flávio Antônio Holanda e Silva
- Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos
- Espírito Santo: Wermeson Mário Pestana
- Goiás: Tiago de Almeida Queiroz
- Maranhão: Francinácio Morais Medeiros
- Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira
- Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno
- Minas Gerais: Fábio Henrique Silva Jardim
- Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho
- Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro
- Paraná: Fernando César Oliveira
- Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva
- Piauí: Bruno Ribeiro Dias
- Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa
- Rio Grande do Norte: Péricles Venancio dos Santos
- Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos
- Rondônia: Luciana da Silva Alves
- Roraima: Marcelo Aguiar da Silva
- Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt
- São Paulo: Edson José Almeida Júnior
- Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário
- Tocantins: Alonso Mata Trindade
Ao longo dos quatro anos do governo Jair Bolsonaro, a cúpula da PRF manteve estreito alinhamento com o ex-presidente, o que colocou a corporação no centro de acusações de politização. O ex-diretor-geral da instituição Silvinei Vasques está sendo investigado sob suspeita de conivência com os bolsonaristas que bloquearam rodovias federais para protestar contra o resultado da eleição.
O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, tomou posse no mês passado com a promessa de afastar a corporação de bandeiras políticas e de recuperar a imagem da instituição, desgastada no governo anterior. Em seu discurso, afirmou que "atos isolados" e "abomináveis" lançaram "desconfiança" sobre a corporação e falou em "resgatar a essência" da PRF.