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Se sentiu "humilhado"

Jovem confessa que matou namorada após ser xingado de inútil em MG

Vítima foi esfaqueada durante uma briga com o suspeito. Homem confessou à Políca que matou a jovem em "momento de raiva" por ter sido chamado de inútill

Publicado em 13 de Março de 2023 às 07:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 07:45
Mulher foi esfaqueada pelo companheiro durante uma briga após chamar o suspeito de ´´inútil``. O caso ocorreu na república onde a vítima morava no bairro Planalto, em Belo Horizonte
Mulher foi esfaqueada pelo companheiro durante uma briga após chamar o suspeito de ´´inútil``. O caso ocorreu na república onde a vítima morava no bairro Planalto, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma jovem de 23 anos foi morta a facadas pelo namorado, de 25, na tarde de ontem no bairro Planalto, em Belo Horizonte.
O rapaz confessou à polícia que matou a companheira após ser chamado de "inútil" e se sentir "humilhado" por ela. Ele disse que teve um "momento de raiva" ao ser xingado, durante uma briga por motivos fúteis.
Quando os PMs chegaram ao local, a vítima foi achada ensanguentada e caída no chão da república onde morava. A jovem foi levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu.
Segundo o médico, a mulher tinha fraturas na arcada dentária e duas perfurações na cervical, além de outros três cortes, incluindo no ombro e braço.
A PM encontrou o suspeito na saída da residência dele, após denúncia de um vizinho. O homem estava sujo de sangue e confessou que matou a namorada.
A faca que teria sido usada no crime foi entregue à polícia por populares.
O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi levado ao hospital porque tinha pequenos cortes nas duas mãos. Após ser liberado, foi preso em flagrante.
O caso foi registrado na Central Estadual do Plantão Digital.

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