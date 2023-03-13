Jovem confessa que matou namorada após ser xingado de inútil em MG

Mulher foi esfaqueada pelo companheiro durante uma briga após chamar o suspeito de ´´inútil``. O caso ocorreu na república onde a vítima morava no bairro Planalto, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma jovem de 23 anos foi morta a facadas pelo namorado, de 25, na tarde de ontem no bairro Planalto, em Belo Horizonte.

O rapaz confessou à polícia que matou a companheira após ser chamado de "inútil" e se sentir "humilhado" por ela. Ele disse que teve um "momento de raiva" ao ser xingado, durante uma briga por motivos fúteis.

Quando os PMs chegaram ao local, a vítima foi achada ensanguentada e caída no chão da república onde morava. A jovem foi levada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu.

Segundo o médico, a mulher tinha fraturas na arcada dentária e duas perfurações na cervical, além de outros três cortes, incluindo no ombro e braço.

A PM encontrou o suspeito na saída da residência dele, após denúncia de um vizinho. O homem estava sujo de sangue e confessou que matou a namorada.

A faca que teria sido usada no crime foi entregue à polícia por populares.

O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi levado ao hospital porque tinha pequenos cortes nas duas mãos. Após ser liberado, foi preso em flagrante.