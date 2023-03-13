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Em Benfica

Dois homens, um deles tenente do Exército, são baleados em arrastão no Rio

Vítimas foram baleadas após reagirem a um assalto durante o arrastão; os dois homens foram encaminhados com vida para hospitais da capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 09:06

Publicado em 13 de Março de 2023 às 09:06

Os dois homens foram baleados após reagirem a um assalto.
Os dois homens foram baleados após reagirem durante um arrastão de motoristas em Benfica, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/PMRJ
Dois homens, incluindo um tenente do Exército, foram baleados na manhã deste domingo, 12, após reagirem a um assalto a motoristas em Benfica, bairro da zona norte do Rio. O arrastão aconteceu na subida de um viaduto local, de nome Ataulfo Alves, quando o oficial do Exército reagiu à tentativa de roubo de seu carro e começou trocar tiros com os criminosos. No tiroteio, além do tenente, outro motorista que passava pelo local foi atingido. Os nomes dos feridos não foram revelados.
Em um arrastão, criminosos param o trânsito para roubar os pertences e, eventualmente, o carro de motoristas que passam pelo local no momento.
A Polícia Militar confirmou o caso e informou que ambas as vítimas foram levadas com vida para hospitais da capital. O militar foi levado para o Hospital Central do Exército (HCE), que também fica em Benfica. Já o civil, ferido no abdômen, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, localizado em bairro homônimo, igualmente na zona norte.
Policiais militares do 22º BPM (Maré) foram acionados para apurar o episódio, registrado na 21ª Delegacia De Polícia, que vai investigar o caso. Os criminosos conseguiram escapar. O viaduto Ataulfo Alves ficou fechado por duas horas em função da ação policial.

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