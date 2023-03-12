Incêndio com fumaça tóxica atinge indústria química em Santa Catarina

SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química na cidade de Xanxerê (SC), a cerca de 500 km de Florianópolis, na manhã deste domingo (12).

As informações iniciais são de que não há vítimas. Os bombeiros foram acionados por volta das 11h30 para combater o incêndio no estabelecimento comercial.

Incêndio atinge indústria química em Xanxerê (SC) Crédito: Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

A corporação alerta para a emissão de fumaça altamente química. Ainda não há detalhes sobre quais substâncias estariam sendo consumidos pelas chamas, mas os bombeiros pedem que as pessoas evitem o local.