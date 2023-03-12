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De grandes proporções

Incêndio com fumaça tóxica atinge indústria química em Santa Catarina

Informações iniciais do Corpo de Bombeiros são de que não há vítimas; estabelecimento fica em Xanxerê, a 500km de Florianópolis

Publicado em 12 de Março de 2023 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2023 às 16:46
SÃO PAULO - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria química na cidade de Xanxerê (SC), a cerca de 500 km de Florianópolis, na manhã deste domingo (12).
As informações iniciais são de que não há vítimas. Os bombeiros foram acionados por volta das 11h30 para combater o incêndio no estabelecimento comercial.
Incêndio atinge indústria química em Xanxerê (SC)
Incêndio atinge indústria química em Xanxerê (SC) Crédito: Corpo de Bombeiros de Santa Catarina
A corporação alerta para a emissão de fumaça altamente química. Ainda não há detalhes sobre quais substâncias estariam sendo consumidos pelas chamas, mas os bombeiros pedem que as pessoas evitem o local.
O local fica na Rua Carlos Emilio Hacker, em Linha São Sebastião. Vídeos feitos no local mostram uma grande quantidade de fumaça preta.

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