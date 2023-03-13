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Leonel Ximenes

25 casos em apenas 60 dias: o bairro do ES que lidera em roubo de veículos

Espírito Santo tem uma média de 19 roubos/furtos por dia nos dois primeiros meses de 2023

Publicado em 13 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

13 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Quase 180 roubos e furtos de veículos são registrados em Cachoeiro
No primeiro bimestre deste ano, foram roubados e furtados 1.160 carros, motos e outros veículos Crédito: Luiz Gonçalves e Diego Gomes
No primeiro bimestre deste ano, foram roubados e furtados 1.160 carros, motos e outros veículos de quatro ou mais rodas no Espírito Santo. Numa conta simples, isso quer dizer uma média de 19 roubos/furtos por dia.
A liderança dos casos está com a Serra (261), seguida por Vila Velha (185), Cariacica (180) e Vitória (97).
Entre os bairros, a liderança é do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, com 25 ocorrências. O bairro tem até mais delitos do que a cidade inteira de Colatina, que registrou 21 furtos/roubos.

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De acordo com o levantamento contabilizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os horários mais perigosos para roubo e furto de veívulos são os das 20h (83) e das 21h (74).
Destes crimes, 686 foram furtos, quando não há emprego da violência e o carro, por exemplo, é levado ao estar na rua, e 474 foram configurados como roubos, quando há, sim, violência e/ou ameaça.
Portanto, leitor, todo cuidado é pouco e, se possível, mantenha seu seguro em dia. Se for vítima de assalto, não reaja. Sua vida é muito valiosa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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