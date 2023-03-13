25 casos em apenas 60 dias: o bairro do ES que lidera em roubo de veículos

No primeiro bimestre deste ano, foram roubados e furtados 1.160 carros, motos e outros veículos de quatro ou mais rodas no Espírito Santo
. Numa conta simples, isso quer dizer uma média de 19 roubos/furtos por dia.
A liderança dos casos está com a Serra
(261), seguida por Vila Velha (185), Cariacica (180) e Vitória (97).
Entre os bairros, a liderança é do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, com 25 ocorrências. O bairro tem até mais delitos do que a cidade inteira de Colatina
, que registrou 21 furtos/roubos.
Destes crimes, 686 foram furtos, quando não há emprego da violência e o carro, por exemplo, é levado ao estar na rua, e 474 foram configurados como roubos, quando há, sim, violência e/ou ameaça.
Portanto, leitor, todo cuidado é pouco e, se possível, mantenha seu seguro em dia. Se for vítima de assalto, não reaja. Sua vida é muito valiosa.