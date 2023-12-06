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Leonel Ximenes

Câmara no ES aprova abono de R$ 12 mil (R$ 12 mil!) para servidores

Presentão de fim de ano vai beneficiar  efetivos, comissionados e contratados temporariamente do Legislativo de São José do Calçado

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 10:15

Públicado em 

06 dez 2023 às 10:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
São José do Calçado fica no Sul do ES
São José do Calçado fica no Sul do ES Crédito: Divulgação
Papai Noel chegou com um saco de dinheiro na Câmara Municipal de São José do Calçado. É que os nobres vereadores, imbuídos do espírito de Natal (com o dinheiro público), aprovaram um superabono de fim de ano, no valor de R$ 12 mil, para os dez servidores da Casa.
Segundo o vereador Wagner Vieira França (PT), todos os 10 vereadores aprovaram a proposta apresentada pelo presidente da Câmara, Roberto João Mozelli Calhau Vervloet (Cidadania). O presentão de fim de ano vai beneficiar os servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
A concessão do abono foi aprovada em sessão extraordinária, realizada na última sexta-feira (1º). 

NO ANO PASSADO, ABONO DE R$ 10 MIL

A concessão de generosos abonos parece já ser tradição na Câmara de Calçado. No ano passado, segundo o presidente da Casa, a gratificação foi de R$ 10 mil. "Isso se deve à economia interna do Legislativo, que mesmo com esse abono, irá devolver mais de R$ 400 mil ao Poder Executivo agora final do ano", disse Roberto Vervloet.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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