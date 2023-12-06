Câmara no ES aprova abono de R$ 12 mil (R$ 12 mil!) para servidores

Segundo o vereador Wagner Vieira França (PT), todos os 10 vereadores aprovaram a proposta apresentada pelo presidente da Câmara, Roberto João Mozelli Calhau Vervloet (Cidadania). O presentão de fim de ano vai beneficiar os servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

A concessão de generosos abonos parece já ser tradição na Câmara de Calçado. No ano passado, segundo o presidente da Casa, a gratificação foi de R$ 10 mil. "Isso se deve à economia interna do Legislativo, que mesmo com esse abono, irá devolver mais de R$ 400 mil ao Poder Executivo agora final do ano", disse Roberto Vervloet.