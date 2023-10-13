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Leonel Ximenes

Xixi de graça: deputado quer banheiros grátis no comércio do ES

Parlamentar afirma que o problema é tão grave que existe até o Dia Mundial do Banheiro, celebrado a cada 19 de novembro

Publicado em 13 de Outubro de 2023 às 03:11

Públicado em 

13 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Deputado Danilo Bahiense lembra que existe até o Dia Mundial do Banheiro, celebrado a cada 19 de novembro
No projeto de lei, o deputado Danilo Bahiense lembrou que existe o Dia Mundial do Banheiro, celebrado a cada 19 de novembro Crédito: Amarildo
Tem deputado querendo desapertar o bolso do povo. Um projeto de lei, apresentado pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), garante aos cidadãos do Espírito Santo o acesso e o uso de banheiros localizados em estabelecimentos comerciais e de serviços, sem qualquer tipo de cobrança.
Segundo o texto, “entende-se como estabelecimentos comerciais quaisquer locais que vendam produtos próprios ou de terceiros para os clientes, tais como bares, restaurantes, padarias, lojas de utilidades domésticas, entre outros”. Já entre os de serviço estão estabelecimentos que prestam serviços a terceiros, tais como bancos, lotéricas, correios, oficinas diversas, salões de beleza, entre outros.
O projeto especifica que não estarão sujeitos à normativa os estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que se situarem dentro de shopping centers e outros lugares similares.

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A matéria determina também que, caso o tipo de estabelecimento citado no texto não cumpra a lei, poderá receber uma advertência e, sendo reincidente, multa no valor de 100 VRTEs, o que equivale a R$ 429,61.
“Diariamente acontece grave violação à dignidade da pessoa humana por não ter um local adequado para sua higiene pessoal”, argumenta Bahiense.
O parlamentar aponta também para a ausência de saneamento básico em diversas partes do mundo, inclusive no Espírito Santo, e que o problema é tão grave que existe até o Dia Mundial do Banheiro, celebrado a cada 19 de novembro.
Será que os demais deputados vão aliviar e votar favoravelmente ao projeto?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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