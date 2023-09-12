Estagiária? Deputado do ES que errou foto de Ibiraçu pede desculpas

Bispo Alves nasceu em Sergipe e foi deputado estadual no Rio de Janeiro Crédito: Ales e Instagram

O deputado estadual Bispo Alves (Republicanos) foi às redes sociais pedir desculpas aos moradores de Ibiraçu por ter postado uma foto errada em homenagem aos 132 anos de emancipação política do município.

Como a coluna mostrou nesta segunda-feira (11) , o parlamentar, que é ligado à Igreja Universal, postou em seus stories uma foto da paradisíaca praia do Morro de São Paulo, no litoral da Bahia, como se fosse uma paisagem natural do município capixaba, que, por sinal, não fica no litoral.

“Quero aqui pedir desculpas porque fizemos uma postagem hoje (segunda-feira), e a pessoa, na hora de mandar a foto da cidade [de Ibiraçu], mandou a foto totalmente errada”, alegou o deputado em vídeo publicado também nos stories.

Benedito Alves Costa, o Bispo Alves, nasceu em Sergipe, tem 66 anos e foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro de 2015 a 2018. No ano passado, foi eleito para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo com 14.474 votos.

No site da Ales, ele se apresenta como radialista, bacharel em Teologia e graduado em Gestão Pública.

Nesta segunda-feira, após a coluna ser publicada, o chefe de gabinete de Bispo Alves, Mauro Peres, informou que a foto errada foi deletada das redes sociais do parlamentar. Segundo Peres, o erro “foi de uma estagiária que entrou recentemente [na assessoria do deputado do Republicanos]”.