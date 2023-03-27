A foto de um capixaba escolhida pelo Ministério do Turismo

Segundo o fotógrafo profissional, as fotos do Ministério do Turismo também são disponibilizadas para operadoras e agências de turismo, o que facilita a divulgação das belezas naturais e as manifestações culturais do Espírito Santo.

Toda vez que o Ministério do Turismo publica uma foto do profissional capixaba, ele tem seu trabalho compartilhado por dezenas de sites no Brasil e no exterior, embora nem sempre o devido crédito vá para ele. “O pessoal copia e cola e diz que a referência é o Ministério do Turismo”, diz Moryan, embora conformado com a situação.