A foto de um capixaba escolhida pelo Ministério do Turismo

O site do Ministério do Turismo publicou
na segunda-feira (20) uma bela foto do litoral de Guarapari
, de autoria do publicitário, fotógrafo e artista multimídia Marcelo Moryan, que mora na Cidade-Saúde. A imagem ilustra uma reportagem do ministério voltada aos gestores da área sobre a renovação do cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro.
“Em 2018 vendi mais de 120 fotos para o Ministério do Turismo
. Eles sempre estão publicando minhas fotos em matérias nacionais, como as relativas ao Dia do Turismo, por exemplo”, conta Moryan.
Segundo o fotógrafo profissional, as fotos do Ministério do Turismo também são disponibilizadas para operadoras e agências de turismo, o que facilita a divulgação das belezas naturais e as manifestações culturais do Espírito Santo.
O órgão do governo federal também publica imagens nas redes sociais
, como o Twitter. Moryan comemora a divulgação do seu trabalho e leva na esportiva algumas confusões por desconhecimento da cultura capixaba.
“É de minha autoria a única foto de moqueca capixaba
disponível no gigantesco banco de imagens do Ministério do Turismo. Essa foto está sendo usada por muitos para ilustrar a moqueca baiana, porque justamente é a única foto de moqueca capixaba que está disponível no site do ministério para download”, se diverte.
Toda vez que o Ministério do Turismo publica uma foto do profissional capixaba, ele tem seu trabalho compartilhado por dezenas de sites no Brasil e no exterior, embora nem sempre o devido crédito vá para ele. “O pessoal copia e cola e diz que a referência é o Ministério do Turismo”, diz Moryan, embora conformado com a situação.