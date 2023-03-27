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Leonel Ximenes

A foto de um capixaba escolhida pelo Ministério do Turismo

Imagem de um dos mais conhecidos pontos de atração turística do Espírito Santo ilustra publicação do órgão do governo federal

Publicado em 27 de Março de 2023 às 02:11

Públicado em 

27 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A foto de 2018, de Marcelo Moryan, publicada pelo Ministério do Turismo
A foto de 2018, de Marcelo Moryan, publicada pelo Ministério do Turismo Crédito: Marcelo Moryan
O site do Ministério do Turismo publicou na segunda-feira (20) uma bela foto do litoral de Guarapari, de autoria do publicitário, fotógrafo e artista multimídia Marcelo Moryan, que mora na Cidade-Saúde. A imagem ilustra uma reportagem do ministério voltada aos gestores da área sobre a renovação do cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro.
“Em 2018 vendi mais de 120 fotos para o Ministério do Turismo. Eles sempre estão publicando minhas fotos em matérias nacionais, como as relativas ao Dia do Turismo, por exemplo”, conta Moryan.
Segundo o fotógrafo profissional, as fotos do Ministério do Turismo também são disponibilizadas para operadoras e agências de turismo, o que facilita a divulgação das belezas naturais e as manifestações culturais do Espírito Santo.

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O órgão do governo federal também publica imagens nas redes sociais, como o Twitter. Moryan comemora a divulgação do seu trabalho e leva na esportiva algumas confusões por desconhecimento da cultura capixaba.
A foto da moqueca capixaba que às vezes ilustra imagens da moqueca baiana
A foto da moqueca capixaba que às vezes ilustra imagens da moqueca baiana Crédito: Moryan
“É de minha autoria a única foto de moqueca capixaba disponível no gigantesco banco de imagens do Ministério do Turismo. Essa foto está sendo usada por muitos para ilustrar a moqueca baiana, porque justamente é a única foto de moqueca capixaba que está disponível no site do ministério para download”, se diverte.

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Toda vez que o Ministério do Turismo publica uma foto do profissional capixaba, ele tem seu trabalho compartilhado por dezenas de sites no Brasil e no exterior, embora nem sempre o devido crédito vá para ele. “O pessoal copia e cola e diz que a referência é o Ministério do Turismo”, diz Moryan, embora conformado com a situação.

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Correção

27/03/2023 - 12:20
Na primeira versão deste texto, logo no início, foi informado que o site que publicou a foto do capixaba era do Ministério da Justiça. Estava errado: o correto é o Ministério do Turismo. A informação foi atualizada.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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