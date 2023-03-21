Vila Velha acompanha projeto de plebiscito para tirar bairro de Guarapari

A comissão, proposta pelo vereador Osvaldo Maturano (PSDB), vai monitorar o projeto de lei, apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidade), que institui um plebiscito para que os moradores da região opinem se são favoráveis a que o bairro Recanto da Sereia passe para Vila Velha.
Como a coluna mostrou
, muitos moradores do Recanto da Sereia reclamam que a Prefeitura de Guarapari não dá a devida atenção ao bairro e que atualmente vão mais a Vila Velha para resolver os problemas do seu dia a dia.
“A Comissão de Acompanhamento será formada por cinco vereadores que trabalharão em duas frentes. Além de acompanhar o projeto de lei na Assembleia que convoca o plebiscito, irá também intermediar, junto com os moradores do Recanto da Sereia, o processo na Prefeitura de Vila Velha
”, explica Maturano, que presidirá a comissão. Ele integra a base do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) na Câmara.
Compõem também o colegiado os vereadores Joel Rangel (PTB), Tita (PSD), Leo Pindoba (Agir) e Welber da Segurança (PSDB).
No Recanto da Sereia fica a Praia do D’Ulé, famoso reduto de surfistas do litoral do ES.