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Leonel Ximenes

Vila Velha acompanha projeto de plebiscito para tirar bairro de Guarapari

Câmara de Vereadores cria comissão para acompanhar proposta, em tramitação na Assembleia, para que os moradores do Recanto da Sereia opinem sobre mudança do bairro para município vizinho

Públicado em 

21 mar 2023 às 12:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Condições precárias de uma rua do Recanto da Sereia após chuva
Condições precárias de uma rua do Recanto da Sereia após chuva Crédito: Redes sociais
Câmara de Vereadores de Vila Velha criou nesta segunda-feira (20) uma Comissão Especial para acompanhar o processo de desmembramento do bairro Recanto da Sereia, atualmente pertencente a Guarapari.
A comissão, proposta pelo vereador Osvaldo Maturano (PSDB), vai monitorar o projeto de lei, apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidade), que institui um plebiscito para que os moradores da região opinem se são favoráveis a que o bairro Recanto da Sereia passe para Vila Velha.
Como a coluna mostrou, muitos moradores do Recanto da Sereia reclamam que a Prefeitura de Guarapari não dá a devida atenção ao bairro e que atualmente vão mais a Vila Velha para resolver os problemas do seu dia a dia.

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“A Comissão de Acompanhamento será formada por cinco vereadores que trabalharão em duas frentes. Além de acompanhar o projeto de lei na Assembleia que convoca o plebiscito, irá também intermediar, junto com os moradores do Recanto da Sereia, o processo na Prefeitura de Vila Velha”, explica Maturano, que presidirá a comissão. Ele integra a base do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) na Câmara.
Compõem também o colegiado os vereadores Joel Rangel (PTB), Tita (PSD), Leo Pindoba (Agir) e Welber da Segurança (PSDB).
No Recanto da Sereia fica a Praia do D’Ulé, famoso reduto de surfistas do litoral do ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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