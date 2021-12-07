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Leonel Ximenes

A foto de um lixão de Colatina que os EUA escolheram para mostrar ao mundo

Imagem de fotógrafo capixaba vai ser exposta na internet e nas representações diplomáticas norte-americanas no Brasil

Públicado em 

07 dez 2021 às 14:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem do colorido do guarda-chuva e do lixão a céu aberto foi selecionada, junto com outras 29, entre 1.434 fotografias
A imagem com o colorido do guarda-chuva e do lixão a céu aberto foi selecionada, junto com outras 29, entre 1.434 fotografias Crédito: Marcelo Moryan
A imagem de uma mulher com uma sombrinha colorida, em meio ao lixão (ironicamente também cheio de cores) de Colatina, foi selecionada pela embaixada e pelos consulados dos EUA no Brasil no concurso de fotografias #EuEscolhoATerra!, em homenagem à 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 26), realizada em novembro.
A imagem “Cores do caos”, feita em 2013, é do publicitário e fotógrafo profissional Marcelo Moryan, de Guarapari, antigo colaborador da coluna. Sua foto e outras 29 foram selecionadas entre as 1.434 enviadas para o concurso e agora farão parte de uma exposição fotográfica sobre o meio ambiente, organizada pelas representações diplomáticas norte-americanas no Brasil. A mostra inicialmente será digital, mas também pode se tornar presencial, caso a pandemia de Covid-19 permita.
“Fui fotografar num lixão em Colatina para uma série sobre meio ambiente. Estava fotografando de longe quando virei e vi que a minha assistente havia pegado um guarda-chuva do lixo para se proteger do sol. Achei que o colorido do guarda-chuva contrastava com as cores do lixo, tanto que o nome da foto é ‘Cores do caos’”, explica o fotógrafo.

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Para ele, a imagem diz muito sobre o presente e o futuro do planeta. “Nosso futuro está sendo pavimentado com lixo. Sete bilhões de seres humanos produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos, uma média de 1,2 kg por dia per capita”, reflete Moryan, que também acaba de conquistar a estatueta do BPS Group/Brasília Photo Show, o maior festival de fotografia da América Latina. “Estou fechando 2021 com chave de ouro”, comemora.

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“As fotos vencedoras representam a variedade de temas relacionados ao meio ambiente e, ao mesmo tempo que nos inspiram, nos passam um aviso sobre a importância da preservação”, escreveu a Embaixada dos EUA em sua página oficial nas redes sociais.
senador Fabiano Contarato (Rede-ES) também se manifestou nas redes sociais e elogiou o trabalho de Moryan. “Sua fotografia é forte e chama atenção para a realidade de não-sustentabilidade no nosso país e no mundo. Devemos sempre escolher cuidar da Terra, este planeta tão lindo e rico que nos acolhe.”

Correção

08/12/2021 - 10:13
Na primeira versão desta matéria, foi informado que a foto do lixão em Colatina é de 2019; na realidade, a imagem foi feita em 2013, conforme informado posteriormente pelo fotógrafo Marcelo Moryan.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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