O Palácio Anchieta pelas lentes dos fotógrafos de A Gazeta

Em homenagem aos 470 anos do Palácio Anchieta, celebrados no último domingo (25), os fotógrafos de A Gazeta selecionaram as melhores fotos que eles registraram, ao longo dos anos, do prédio mais antigo a abrigar uma sede de governo. As imagens retratam acontecimentos importantes na história do Palácio, como ocupações, protestos e reformas.
"No decorrer das últimas décadas acompanhamos, através de nossos relatos jornalísticos, visuais e escritos, cenas que mostram um amadurecimento político da sociedade ao reivindicar seus direitos e até atos de grupos radicais que chegaram a afetar a estrutura física da edificação", registra Vitor Jubini, que participou de várias coberturas.
Confira os depoimentos e as fotos registradas pelas lentes de Carlos Alberto Silva, Ricardo Medeiros, Vitor Jubini e Fernando Madeira:
"O Palácio Anchieta é uma das obras históricas do Espírito Santo pela qual tenho muito carinho e admiração. Nele se misturaram a história religiosa – o Santo Anchieta – , a história política – a sede do governo – e a arte representada pela arquitetura e, também, pelas obras de artes que decoram as paredes"
"Quando é celebrado o Outubro Rosa o prédio fica com iluminação rosada para fazer o alerta contra o câncer de mama. Fico feliz de ter contribuído e mostrado a beleza desta arquitetura maravilhosa e histórica"
"Lembro que passei um dia cobrindo a manifestação do MST quando ocuparam o prédio. Foi uma experiência incrível. A cobertura mais recente foi sobre as cruzes fincadas no canteiro do Palácio representando as mortes pela pandemia da Covid-19. São manifestações históricas"
"O Palácio Anchieta junta elementos mais representativos da cultura e da história do Espírito Santo. Sua representatividade política o transforma em símbolo máximo do poder estatal, tonando-se alvo de reivindicações das mais variadas vertentes ideológicas"