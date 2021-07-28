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Carlos Alberto Silva
Ao longo dos anos

O Palácio Anchieta pelas lentes dos fotógrafos de A Gazeta

Carlos Alberto Silva, Ricardo Medeiros, Vitor Jubini e Fernando Madeira selecionaram as melhores fotos feitas por eles da sede do governo do Espírito Santo ao longo do tempo. Confira

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:02

Publicado em

28 jul 2021 às 15:02
Data: 15/04/2009 - ES - Vitória - Colunas na varanda da Sala do Piano no Palácio Anchieta. - Editoria: Caderno Dois - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ.
Colunas na varanda da Sala do Piano no Palácio Anchieta em 2009, após a obra de restauro  Crédito: Carlos Alberto Silva
Em homenagem aos 470 anos do Palácio Anchieta, celebrados no último domingo (25), os fotógrafos de A Gazeta selecionaram as melhores fotos que eles registraram, ao longo dos anos, do prédio mais antigo a abrigar uma sede de governo. As imagens retratam acontecimentos importantes na história do Palácio, como ocupações, protestos e reformas.
"No decorrer das últimas décadas acompanhamos, através de nossos relatos jornalísticos, visuais e escritos, cenas que mostram um amadurecimento político da sociedade ao reivindicar seus direitos e até atos de grupos radicais que chegaram a afetar a estrutura física da edificação", registra Vitor Jubini, que participou de várias coberturas. 
Confira os depoimentos e as fotos registradas pelas lentes de Carlos Alberto Silva, Ricardo Medeiros, Vitor Jubini e Fernando Madeira:
Data: 28/03/2009 - ES - Vitória - O Palácio Anchieta iluminado. - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ.
2009 - O Palácio Anchieta iluminado.  Crédito: Carlos Alberto Silva
Data: 15/04/2009 - ES - Vitória - Obra de uma galeria de arte no interior do Palácio Anchieta. - Editoria: Caderno Dois - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ.
2009 - Obra de uma galeria de arte no interior do Palácio Anchieta. Crédito: Carlos Alberto Silva
"O Palácio Anchieta é uma das obras históricas do Espírito Santo pela qual tenho muito carinho e admiração. Nele se misturaram a história religiosa – o Santo Anchieta – , a história política – a sede do governo – e a arte representada pela arquitetura e, também, pelas obras de artes que decoram as paredes"
Carlos Alberto Silva - Fótógrafo
Data: 28/09/2004 - ES - Vitória - Curiosos olhando resto de ossada humana encontrada durante escavação na calçada do Palácio Anchieta, na Cidade Alta, em Vitória. Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - Jornal A Gazeta
2004  - Curiosos olhando resto de ossada humana encontrada durante escavação na calçada do Palácio Anchieta, na Cidade Alta, em Vitória  Crédito: Ricardo Medeiros
Data: 26/05/2005 - ES - Vitória - Andarilhos da caminhada Passos de Anchieta descendo a escadaria Bárbara Lindenberg, em frente ao Palácio Anchieta - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
2005 - Andarilhos da caminhada Passos de Anchieta descendo a escadaria Bárbara Lindenberg, em frente ao Palácio Anchieta   Crédito: Ricardo Medeiros
Data: 01/10/2018 - ES - Vitória - Palácio Anchieta iluminado para a campanha Outubro Rosa - Campanha de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
2018 -  Palácio Anchieta iluminado para a campanha Outubro Rosa Crédito: Ricardo Medeiros
"Quando é celebrado o Outubro Rosa o prédio fica com iluminação rosada para fazer o alerta contra o câncer de mama. Fico feliz de ter contribuído e mostrado a beleza desta arquitetura maravilhosa e histórica"
Ricardo Medeiros - Fotógrafo
Data: 20/11/2013 - ES - Vitória - Cruzes colocadas pello Movimento Negro em frente ao Palácio Anchieta - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
2013 - Cruzes colocadas pelo Movimento Negro em frente ao Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros
Manifestantes quebram janela do Palácio Anchieta - 19/07/2013
2013 -  Manifestantes depredando o Palácio Anchieta durante o protesto contra o fim da cobrança do pedágio da Terceira Ponte   Crédito: Ricardo Medeiros
Militantes do Movimento Sem Terra (MST) ocupa Palácio Anchieta - 08/03/2016
2016- Militantes do Movimento Sem Terra (MST) ocupam o Palácio Anchieta  Crédito: Ricardo Medeiros
"Lembro que passei um dia cobrindo a manifestação do MST quando ocuparam o prédio. Foi uma experiência incrível. A cobertura mais recente foi sobre as cruzes fincadas no canteiro do Palácio representando as mortes pela pandemia da Covid-19. São manifestações históricas"
Fernando Madeira - Forógrafo
Manifestação do Movimento Negro contra as mortes na Pandemia do Coronavírus - 04/06/2020
2020- Manifestação do movimento Negro contra as mortes na Pandemia de Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
"O Palácio Anchieta junta elementos mais representativos da cultura e da história do Espírito Santo. Sua representatividade política o transforma em símbolo máximo do poder estatal, tonando-se alvo de reivindicações das mais variadas vertentes ideológicas"
Vitor Jubini - Fotógrafo
Data: 21/10/08 - ES - Vitória - Escadaria Bárbara Monteiro Lindenberg, que dá acesso ao Palácio Anchieta, um dos pontos turísticos que constantemente sofre com cheiro de urina e fezes. - Editoria: Cidade - Foto: Vitor Jubini - NA
2008 -  Escadaria Bárbara Monteiro Lindenberg, que dá acesso ao Palácio Anchieta, um dos pontos turísticos que constantemente sofre com cheiro de urina e fezes Crédito: Vitor Jubini
Manifestação em frente ao Palácio Anchieta - 19/07/2013
2013 - Manifestação em frente ao Palácio Anchieta  Crédito: Vitor Jubini
Manifestação em frente ao Palácio Anchieta - 19/07/2013
2013 - Manifestação em frente ao Palácio Anchieta  Crédito: Vitor Jubini
Data: 19/11/2013 - ES - Vitória - Palácio Anchieta iluminado de azul de acordo com o Novembro Azul, campanha para prevenção da saúde do homem - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
2013 -Palácio Anchieta iluminado de azul de acordo com o Novembro Azul, campanha para prevenção da saúde do homem Crédito: Vitor Jubini
Data: 19/07/2013 - ES - Vitória - Protesto estudantes - Manifestação contra o fim da cobrança do pedágio no Palácio Anchieta - Editoria: Política - Foto: Vitor Jubini - GZ
2013 - Segurança reforçada no Palácio Anchieta em meio à manifestação contra o fim da cobrança do pedágio na Terceira Ponte  Crédito: Vitor Jubini

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