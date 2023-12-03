E o ES acaba de perder (ele não morreu) mais um comunista…

Marx não vai curtir… O homem que pregou o “proletários de todo o mundo, uni-vos!” certamente não vai gostar de saber que o camarada Neto Barros, ex-prefeito de Baixo Guandu
por dois mandatos, acaba de se desfiliar do PCdoB. Um desfalque e tanto nas fileiras comunistas capixabas.
Barros admite que o sentimento anticomunista cultivado em parte da sociedade foi fator determinante para que ele abandonasse as fileiras do PCdoB, partido ao qual estava filiado desde 2009. “Sentia que o preconceito arraigado na população pesava mais do que a experiência, os bons resultados e o currículo”, constata.
Entretanto o futuro partidário de Neto Barros, que já está em contagem regressiva para disputar a Prefeitura de Baixo Guandu mais uma vez, em 2024, ainda não está definido. “Tenho conversado com o governador Casagrande (PSB) a respeito, e ele ficou de ajudar na escolha do novo partido”, diz o ex-prefeito, que atualmente é subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia
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Barros afirma que a sua decisão de sair das fileiras comunistas, que começou a ser discutida em janeiro, foi estratégica e bem recebida: “Resolvi ressignificar a vida e fazer um movimento de amplitude política. Me desliguei do PCdoB. Deu muito certo. Minha base em Baixo Guandu, que me cobrava muito isso, está contente e tenho recebido muitos convites de vários matizes”.
Certamente essa decisão de sair do PCdoB deve ter custado muito ao ex-prefeito. Neto Barros era tão orgulhoso de ser comunista que, em novembro de 2017, ele se licenciou do cargo em Baixo Guandu para participar, na gelada Moscou, das comemorações do centenário da Revolução Russa
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