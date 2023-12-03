E o ES acaba de perder (ele não morreu) mais um comunista…

Neto Barros se licenciou da Prefeitura de Baixo Guandu para participar, em Moscou, em novembro de 2017, das comemorações do centenário da Revolução Russa

Barros admite que o sentimento anticomunista cultivado em parte da sociedade foi fator determinante para que ele abandonasse as fileiras do PCdoB, partido ao qual estava filiado desde 2009. “Sentia que o preconceito arraigado na população pesava mais do que a experiência, os bons resultados e o currículo”, constata.

Barros afirma que a sua decisão de sair das fileiras comunistas, que começou a ser discutida em janeiro, foi estratégica e bem recebida: “Resolvi ressignificar a vida e fazer um movimento de amplitude política. Me desliguei do PCdoB. Deu muito certo. Minha base em Baixo Guandu, que me cobrava muito isso, está contente e tenho recebido muitos convites de vários matizes”.