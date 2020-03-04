PCdoB lança no ES movimento que não exige mais “comunista de carteirinha”

A logomarca do movimento que está sendo lançado pelo PCdoB Crédito: Reprodução

O velho Partido Comunista do Brasil (PCdoB) está lançando um movimento para atrair filiados e candidatos na eleição que necessariamente não sejam comunistas. O Movimento 65, que será lançado neste sábado (7) em Vitória, “não exige que o cidadão seja marxista-leninista revolucionário”, explica o ex-vereador Namy Chequer, que será apresentado no evento como pré-candidato do partido a prefeito da Capital

Namy admite que o movimento tem cunho eleitoral e que visa a ampliar as possibilidades do partido na eleição municipal de outubro . “Para entrar no PCdoB agora é preciso que a pessoa se comprometa com três princípios: defesa do Brasil, defesa da democracia e defesa dos direitos do povo”. E reforça: “Não precisa ser comunista”.

Segundo o ex-presidente da Câmara de Vitória, o PCdoB já tem tradição na história de participar de frentes eleitorais com outros nomes. Ele lembra a eleição de 1929 para presidente da República, com Minervino de Oliveira, candidato comunista do Bloco Operário-Camponês (BOC). E em 1946, na volta da democracia ao país. Naquele ano, o candidato do PCdoB a presidente foi Iedo Fiúza, que liderou a Aliança Nacional Libertadora (ANL).

PARTIDO COMEMORA CENTENÁRIO EM 2022

“O partido vai fazer 100 anos em 2022 e precisa ser fortalecido. O Movimento 65 tem atraído muitas pessoas e teremos muitos candidatos a prefeitos e a vereadores no Espírito Santo”, comemora Namy. Ele destaca que a sigla PCdoB vai continuar, mas o Movimento 65 acaba depois da eleição.