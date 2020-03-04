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Leonel Ximenes

PCdoB lança no ES movimento que não exige mais “comunista de carteirinha”

Movimento 65, que será lançado neste sábado nem Vitória, quer ampliar número de candidatos e filiados do partido, mesmo que eles não sejam marxistas

Públicado em 

04 mar 2020 às 19:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A logomarca do movimento que está sendo lançado pelo PCdoB Crédito: Reprodução
O velho Partido Comunista do Brasil (PCdoB) está lançando um movimento para atrair filiados e candidatos na eleição que necessariamente não sejam comunistas. O Movimento 65, que será lançado neste sábado (7) em Vitória, “não exige que o cidadão seja marxista-leninista revolucionário”, explica o ex-vereador Namy Chequer, que será apresentado no evento como pré-candidato do partido a prefeito da Capital.

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Namy admite que o movimento tem cunho eleitoral e que visa a ampliar as possibilidades do partido na eleição municipal de outubro. “Para entrar no PCdoB agora é preciso que a pessoa se comprometa com três princípios: defesa do Brasil, defesa da democracia e defesa dos direitos do povo”. E reforça: “Não precisa ser comunista”.
Segundo o ex-presidente da Câmara de Vitória, o PCdoB já tem tradição na história de participar de frentes eleitorais com outros nomes. Ele lembra a eleição de 1929 para presidente da República, com Minervino de Oliveira, candidato comunista do Bloco Operário-Camponês (BOC). E em 1946, na volta da democracia ao país. Naquele ano, o candidato do PCdoB a presidente foi Iedo Fiúza, que liderou a Aliança Nacional Libertadora (ANL).

PARTIDO COMEMORA CENTENÁRIO EM 2022

“O partido vai fazer 100 anos em 2022 e precisa ser fortalecido. O Movimento 65 tem atraído muitas pessoas e teremos muitos candidatos a prefeitos e a vereadores no Espírito Santo”, comemora Namy. Ele destaca que a sigla PCdoB vai continuar, mas o Movimento 65 acaba depois da eleição.
Em Cariacica, o médico e ex-presidente da Câmara de Vereadores Heraldo Lemos será apresentado como candidato a prefeito pelo PCdoB no dia 27 de março.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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