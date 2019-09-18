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Vitor Vogas

PCdoB quer lançar Namy e Vasquinho a prefeitos de Vitória e Vila Velha

Segundo Givaldo Vieira, presidente estadual do partido, esses são os nomes trabalhados pela sigla no momento

Públicado em 

18 set 2019 às 16:11
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vasco Alves foi prefeito de Cariacica e de Vila Velha Crédito:
Presidente estadual do PCdoB, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, afirma que a prioridade do partido nas eleições municipais de 2020, em todo o Espírito Santo, será a aliança com o PSB. Mas o partido quer ter candidatos a prefeito na Grande Vitória. 
Na Capital, Givaldo tenta convencer o jornalista e ex-vereador Namy Chequer, 64 anos, a disputar a prefeitura.
Em Vila Velha, Givaldo quer convencer o ex-prefeito Vasco Alves, 78 anos, a filiar-se e concorrer pelo PCdoB à sucessão de Max Filho (PSDB). 
O Partido Pátria Livre (PPL), o último de Vasquinho, foi incorporado pelo PCdoB. Agora seus ex-filiados têm a opção de ficar ou não no Partido Comunista do Brasil. 
Namy Chequer foi vereador de Vitória por cinco mandatos. O primeiro deles foi de 1989 a 1992.
Já Vasco Alves foi prefeito de Vila Velha duas vezes (de 1983 a 1986 e de 1993 a 1996) e também prefeito de Cariacica, de 1989 a 1992. Depois disso, tornou-se figura fácil em praticamente todos os processos eleitorais, concorrendo a vários cargos, sem sucesso, por vários partidos.
> Casagrande quer evitar desfiliação de Rigoni e de Majeski
Em 1998, na eleição vencida por José Ignácio Ferreira, Vasquinho foi candidato a governador pelo PMDB.
Em 2004, tentou voltar à Prefeitura de Vila Velha, tendo sido derrotado por Max Filho. Em 2008, nova tentativa frustrada, na eleição vencida por Neucimar Fraga em solo canela-verde. 
Mais recentemente, pelo PPL, Vasco voltou a disputar o cargo de prefeito de Vila Velha em 2016. Foi derrotado por Max Filho, a quem apoiou no segundo turno, contra Neucimar. No início da atual gestão de Max, ganhou cargo na prefeitura.
Em 2018, ainda no PPL, foi candidato a deputado federal, dentro da coligação capitaneada por Renato Casagrande (PSB). Teve 7.394 votos, sendo 4.678 deles em Vila Velha.
> Secretário de Segurança sobre Assumção: "Não representa sentimento da PMES"
MANDOU LEMBRANÇAS...
Claramente, o discurso de renovação política" e "formação de novos quadros" não faz muito sucesso entre os comunistas do Espírito Santo.  

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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