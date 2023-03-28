Leonel Ximenes

Ex-prefeito comunista entra para o governo Casagrande

Partido do subsecretário apoiou a reeleição do governador

Publicado em 28 de Março de 2023 às 14:18

Públicado em 

28 mar 2023 às 14:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Neto Barros está cotado para ser candidato a prefeito de Baixo Guandu em 2024
Neto Barros está cotado para ser candidato a prefeito de Baixo Guandu em 2024 Crédito: Redes sociais
O ex-prefeito de Baixo Guandu Neto Barros (PCdoB) foi nomeado pelo governador Renato Casagrande (PSB) subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O partido do ex-prefeito ocupa a mesma pasta no governo Lula (PT).
“O convite veio do governador. Pretendo auxiliar a Secretaria e trabalhar para o fortalecimento da economia capixaba, por uma indústria mais forte, sofisticada, tecnológica e consequentemente com mais e melhores salários. Também pretendo ajudar no diálogo com o setor produtivo, no fomento à pesquisa e estabelecer parcerias com a academia e institutos tecnológicos”, enumerou Barros.

Prefeito de Baixo Guandu por oito anos (2013/2020), o comunista é apontado como candidato no ano que vem, mas não quis adiantar se disputará a prefeitura, hoje sob o comando do seu adversário político, Lastênio Cardoso (Solidariedade).
“Estou dialogando com a sociedade guanduense para definirmos o rumo”, desconversou. Resposta tucana de um comunista.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

