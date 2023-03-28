Ex-prefeito comunista entra para o governo Casagrande

O ex-prefeito de Baixo Guandu
Neto Barros (PCdoB) foi nomeado pelo governador Renato Casagrande (PSB) subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O partido do ex-prefeito ocupa a mesma pasta no governo Lula
(PT).
“O convite veio do governador
. Pretendo auxiliar a Secretaria e trabalhar para o fortalecimento da economia capixaba, por uma indústria mais forte, sofisticada, tecnológica e consequentemente com mais e melhores salários. Também pretendo ajudar no diálogo com o setor produtivo, no fomento à pesquisa e estabelecer parcerias com a academia e institutos tecnológicos”, enumerou Barros.
Prefeito de Baixo Guandu por oito anos (2013/2020), o comunista é apontado como candidato no ano que vem, mas não quis adiantar se disputará a prefeitura, hoje sob o comando do seu adversário político, Lastênio Cardoso (Solidariedade).
“Estou dialogando com a sociedade guanduense para definirmos o rumo”, desconversou. Resposta tucana de um comunista.