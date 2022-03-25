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Leonel Ximenes

Cidade conservadora é a que tem mais filiados a partido comunista no ES

Município da Região Serrana tem mais adeptos à legenda de esquerda do que os quatro grandes da Grande Vitória juntos

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:02

Públicado em 

25 mar 2022 às 13:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estação ferroviária de Marechal Floriano, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes na Região Serrana do ES
Estação ferroviária de Marechal Floriano, cidade com pouco mais de 17 mil habitantes na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação
Batizada com o nome de um presidente militar autoritário e repressor, a conservadora e pacata Marechal Floriano, no entanto, parece um enclave comunista no Espírito Santo. A bucólica cidade da Região Serrana é a que tem mais filiados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) no Estado.
O fato curioso, porém, não atenua o fato de o Partidão, como é chamado, ser atualmente uma força política inexpressiva, tanto no Espírito Santo como no Brasil. Mas pelo menos pode se orgulhar da sua longevidade, haja vista que está comemorando 100 anos de fundação neste 25 de março.
No Espírito Santo, o partido tem apenas 329 filiados, o que representa 0,101% do colégio eleitoral capixaba, formado por 325.760 eleitores. A debilidade organizacional do partido também é expressa na distribuição desses adeptos ao PCB. A legenda tem filiados em apenas 33 municípios, não alcançando nem a metade dos 78 que compõem o Estado.

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Mas os comunistas de Marechal Floriano estão fazendo sua parte. Na cidade em que Jair Bolsonaro recebeu mais de 70% dos votos no segundo turno da eleição presidencial de 2018, o PCB tem 43 filiados, desempenho muito superior, por exemplo, ao das grandes cidades do Estado.
Em Vitória, Vila Velha e Serra, cidades onde a esquerda sempre teve representatividade política, o Partidão tem apenas nove filiados no total - três em cada município. Na Serra, são sete. Curiosamente, em outras cidades com perfil político conservador, o PCB tem mais “comunistas de carteirinha”. Laranja da Terra tem 28, São José do Calçado 26, Presidente Kennedy 25, Itarana 20, Atílio Vivácqua e Piúma 19 e Bom Jesus do Norte 16.
Em 12 cidades, há o registro de apenas um filiado ao PCB: Alfredo Chaves, Brejetuba, Governador Lindenberg, Guarapari, Guaçuí, Ibiraçu, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, São Mateus e Viana.

CAMPANHA DE FILIAÇÃO NO INTERIOR

Mauro Ribeiro, secretário político (presidente) do PCB-ES, explica que as filiações em Marechal Floriano foram feitas em 1994, quando o partido fez uma campanha de filiação no interior do Estado.
“Filiamos pessoas que tinham uma certa afinidade com o partido. Em Marechal Floriano, foram feitas filiações dentro de uma associação de trabalhadores rurais que trabalham na colheita do café e em um grupo de acampados do MST”, lembra o secretário.
Mas de 2000 a 2013 o PCB chegou a ficar sem atividade regular no Estado, segundo Ribeiro, e esses filiados perderam o contato com a legenda. “Temos que voltar lá e reencontrar essas pessoas. A gente tem o maior interesse em retomar essas bases no interior”, diz o dirigente comunista.

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O PCB foi fundado no dia 25 de março de 1922, em Niterói (RJ), por um grupo de nove homens inspirados pela Revolução Russa que havia acontecido cinco anos antes. Nascia ali o partido que seria o braço da Internacional Comunista no Brasil, movimento liderado pela então União Soviética.
Ao Partidão resta uma tarefa: não basta ter orgulho de ser o partido político mais longevo do país. É preciso que ele volte a ter um mínimo de relevância na sociedade brasileira, como aconteceu no passado. Talvez os comunistas de Marechal Floriano possam servir de inspiração.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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