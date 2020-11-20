Poucas&Boas: Comunistas não conseguem superar barreira dos 90 votos em Vitória

Em Vitória, os candidatos comunistas foram de 9 a 90 votos Crédito: Amarildo

Os candidatos a vereador em Vitória pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) não conseguiram ter um bom desempenho nas urnas. Os 12 comunistas que tentaram uma vaga na Câmara da Capital foram do nove ao 90.

O mais votado da sigla foi o candidato José Carlos Rabello Filho, que alcançou os 90 votos, enquanto o menos foi Luiz Florentino da Silva, que só ficou com nove. O grupo só não foi pior do que Leon Lima Ancilotti, o único candidato do Partido da Causa Operária (PCO), que obteve somente sete votos.

Força, camaradas!

COZIDÃO REPUBLICANO

Na primeira exibição do programa eleitoral na TV no segundo turno, o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) usou materiais previamente apresentados em sua propaganda em Vitória, como o já batido vídeo que o apresenta e fala da sua trajetória. A única novidade mais impactante foi a fala da (bela) Capitã Estéfane (Republicanos), sua vice, a respeito do Dia da Consciência Negra. De resto, ressaca do primeiro turno.

PSOL AJUDA O PT

João Coser (PT) inovou com um programa animado e apresentação de propostas. E finalizou com um depoimento forte da vereadora eleita Camila Valadão (PSOL), conforme adiantado pelo colunista Vitor Vogas . O petista ainda foi muito bem no programa de rádio, com produção dinâmica, que parecia estar ao vivo.

COZIDÃO PETISTA

Agora, no balanço do baião, voltou o jingle “Olha o 13”, que já esteve presente em outras campanhas. Até a atriz e poetisa capixaba Elisa Lucinda cantou. Já a filósofa Viviane Mosé – e também capixaba – gravou vídeo com apoio a Coser.

FALA, ARNALDINHO!

Arnaldinho Borgo (Podemos), em seu programa, fez ações interativas, respondendo a perguntas dos eleitores de Vila Velha. Todas que pudessem deixar o rival Max Filho (PSDB) em maus lençóis.

EXPERIÊNCIA OU DÚVIDA?

Max Filho disse que Vila Velha tem dois caminhos: da experiência, com a propaganda fazendo elogios ao tucano, e o da dúvida. A propaganda ressaltou que enquanto Max fazia gestão, Arnaldinho ficava “só nos discursos” na Câmara de Vila Velha.

FÁBIO DAS MULHERES

A vereadora eleita da Serra Elcimara Loureiro (PP) gravou um vídeo em prol do candidato da Rede, Fábio Duarte. Ela disse que o redista foi o único que pensou em gerir o município ao lado de uma mulher, Renata Sepulcro (Rede).

AXÉ CRISTÃO PARA VIDIGAL

Sérgio Vidigal (PDT) fez caminhada por Balneário Carapebus, na Serra, e esteve acompanhado do deputado estadual Alexandre Xambinho (PL), o homem do jingle axé “cristão conservador”.

AGORA VAI

Euclério Sampaio publicou foto ao lado de Celso Andreon (PSD) e de Neucimar Fraga (PSD), dizendo que ambos caminham ao lado dele por uma Cariacica melhor. Celso foi apenas o 12º na eleição cariaciquense. E Neucimar ficou fora do segundo turno em Vila Velha, e agora reza para Vidigal ser eleito e ele conseguir sua vaga na Câmara Federal.

100% CÉLIA

Por sua vez, o deputado Helder Salomão (PT) tem sido um fiel cabo eleitoral de Célia Tavares (PT). Ele tem rodado Cariacica inteira com a candidata e nem sobra tempo para fazer a barba.

EXEMPLO DE SÃO PAULO

A propaganda política do candidato à reeleição em São Paulo, Bruno Covas (PSDB), optou por um discurso de agradecimento dinâmico, com o tucano em cada canto da capital paulista. Eleitores negros falaram das ações feitas pelo prefeito, que, por sua vez, disse que é importante reconhecer o que antecessores fizeram, como Marta Suplicy, a ex-petista que agora apoia Covas.

EXEMPLO DE SÃO PAULO 2

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL), por sua vez, se inspirou no bom humor dos cavalinhos do “Fantástico” para mostrar que ele cresceu na disputa eleitoral. E ainda brincou: “Agora a corrida é de igual para igual. Xô, tucaninho!”. Depois, deu ênfase para a ex-prefeita Luiza Erundina, sua vice, e, em seguida, deu voz ao Dia da Consciência Negra.

É TRILEGAL

As propagandas políticas de Melo (MDB) e Manuela d’Ávila (PCdoB) para o segundo turno também servem de exemplo para os candidatos locais. Envolvem diálogo, propostas e muita criatividade.

NO RITMO DOS EUA!

O retorno dos serviços on-line da Prefeitura de Vitória anda a passos de cágado ou, se preferirem, como na contagem dos votos das eleições americanas.

VOTO OBRIGATÓRIO?

A eleição de Vitória teve uma abstenção de 63.994 pessoas. Para se ter noção do tamanho da encrenca, é maior do que o eleitorado de 68 municípios capixabas.

NADA DE NOVO

Vitória e Vila Velha não tiveram candidatos eleitos do partido Novo.

GRAU DE INSTRUÇÃO EM VILA VELHA

O eleitorado de Vila Velha é formado, em sua maioria, por cidadãos com ensino médio completo (116.584 ou 36,98%), seguido por superior completo (66.325 ou 21,04%) e ensino fundamental incompleto (47.974 ou 15,22%).

MULHERES NA DEMOCRACIA

A Biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a obra “Representação Feminina na Política: Informações Selecionadas”, uma compilação de documentos que retratam, em ordem cronológica, a trajetória da conquista dos direitos políticos das mulheres no Brasil.

POSSE PRESTIGIADA

O advogado Renan Sales tomou posse, nesta sexta (20), à tarde, como membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Estiveram presentes autoridades como a chefe do Ministério Público do Estado, promotora Luciana Andrade; o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc; e o adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, delegado Eugênio Ricas. O governador Casagrande, que fez uma live sobre as medidas que serão adotadas para conter o crescimento da Covid-19, não participou da solenidade.

ALÔ, CARREFOUR!