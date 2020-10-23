Índios comunistas lançam "candidatura coletiva" para vereador no ES

Três índios tupiniquins se uniram numa candidatura “coletiva” para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Aracruz
, no Norte do Estado. Na realidade, legalmente não é permitido que mais de uma pessoa dispute uma mesma candidatura no Brasil, mas os indígenas do PCdoB
se reuniram simbolicamente em torno da candidatura “Filhos da Terra Tupinikim”, assumida oficialmente pelo aposentado Antônio Carlos Pinto dos Santos, de 65 anos, para defender suas causas comuns.
“Esse modelo de candidatura permite tornar as decisões mais participativas e democráticas refletindo a organização social das nossas comunidades indígenas. Temos como objetivo, fazer os povos indígenas Guarani e Tupiniquim se sentirem representados na Câmara Municipal”, explicam Antônio Carlos e os "candidatos solidários" Tiago das Abelhas e Bárbara Tupinikim.
As propostas de campanha dos “três candidatos” do PCdoB referem-se a demandas históricas da populações indígenas no país e no Espírito Santo
. Entre elas estão, a valorização dos saberes tradicionais na produção e acesso aos recursos alimentares e ocupação, uso e manejo do território e de seus recursos de forma sustentável. Na cultura, valorização do trabalho dos artesãos indígenas e ampliação dos espaços de manifestações culturais dos povos tupiniquins e guarani.
Antônio Carlos, Tiago e Bárbara também apresentam propostas nas áreas de educação, lazer, esporte e turismo, saúde e saneamento e apoio aos grupos existentes nas comunidades indígenas. Aí incluídos associações, cooperativas, artesãos, mulheres, jovens, produtores e coletores.
O candidato oficial do grupo, Antônio Carlos, declarou à Justiça Eleitoral que tem o ensino primário incompleto e não possui bens. Em 2016, ele concorreu com o nome Sinhozinho Índio, obteve 181 votos, mas acabou não se elegendo pelo PTB.