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Leonel Ximenes

Pai e filha comunistas se enfrentam em eleição para vereador no ES

Nodir e Patrícia Colombo são do mesmo partido e disputam uma vaga para a Câmara de São Gabriel da Palha

Públicado em 

14 nov 2020 às 13:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nodir e Patrícia: rivais fraternos na eleição
Nodir e Patrícia: rivais fraternos na eleição Crédito: Reprodução do Facebook e álbum de família
Em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, a família Colombo tem neste domingo (15) um desafio maior que os demais eleitores: escolher entre Nodir (pai) e Patrícia (filha) o seu candidato para a Câmara de Vereadores. Sim, os dois disputam o mesmo cargo e, curiosamente, pelo mesmo partido, o PCdoB.
Patrícia deixa por menos e diz que ela e o pai encaram com naturalidade essa situação: “É meio difícil para as pessoas entenderem, mas cada um tem seu espaço. Meu pai atua na área da agricultura familiar, eu tenho um olhar voltado para a luta das mulheres. Não há problema, não é uma disputa”, minimiza a candidata, de 42 anos de idade e mãe de três filhos.
Nodir Colombo, que completa 66 anos neste domingo (15), dia da eleição, já foi vereador pelo PT de Cariacica e depois mudou-se para São Gabriel da Palha. Portanto, tem vasta experiência na política, o que acabou influenciando a filha. “Meu pai me apoia, fala de mim, defende bandeiras que eu defendo. Tenho a genética dele no olhar feminino.”
Formada em Administração e cursando Licenciatura em Educação no Ceunes (Ufes) de São Mateus, Patrícia consegue ver até vantagem em concorrer a uma das 13 vagas para a Câmara de Vereadores junto com seu pai e na mesma legenda: “Um pode ajudar o outro na questão partidária”.
Então, que pai e filha continuem felizes. E que nada os separe. Nem a política.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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