Pai e filha comunistas se enfrentam em eleição para vereador no ES

Em São Gabriel da Palha
, no Noroeste do Estado, a família Colombo tem neste domingo (15) um desafio maior que os demais eleitores: escolher entre Nodir (pai) e Patrícia (filha) o seu candidato para a Câmara de Vereadores. Sim, os dois disputam o mesmo cargo e, curiosamente, pelo mesmo partido, o PCdoB.
Patrícia deixa por menos e diz que ela e o pai encaram com naturalidade essa situação: “É meio difícil para as pessoas entenderem, mas cada um tem seu espaço. Meu pai atua na área da agricultura familiar, eu tenho um olhar voltado para a luta das mulheres. Não há problema, não é uma disputa”, minimiza a candidata, de 42 anos de idade e mãe de três filhos.
Nodir Colombo, que completa 66 anos neste domingo (15), dia da eleição, já foi vereador pelo PT de Cariacica
e depois mudou-se para São Gabriel da Palha. Portanto, tem vasta experiência na política, o que acabou influenciando a filha. “Meu pai me apoia, fala de mim, defende bandeiras que eu defendo. Tenho a genética dele no olhar feminino.”
Formada em Administração e cursando Licenciatura em Educação no Ceunes (Ufes
) de São Mateus, Patrícia consegue ver até vantagem em concorrer a uma das 13 vagas para a Câmara de Vereadores junto com seu pai e na mesma legenda: “Um pode ajudar o outro na questão partidária”.
Então, que pai e filha continuem felizes. E que nada os separe. Nem a política.