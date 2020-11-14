Pai e filha comunistas se enfrentam em eleição para vereador no ES

Patrícia deixa por menos e diz que ela e o pai encaram com naturalidade essa situação: “É meio difícil para as pessoas entenderem, mas cada um tem seu espaço. Meu pai atua na área da agricultura familiar, eu tenho um olhar voltado para a luta das mulheres. Não há problema, não é uma disputa”, minimiza a candidata, de 42 anos de idade e mãe de três filhos.